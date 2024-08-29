Порядка 213 жителей Курской области обратились за медпомощью после обстрелов ВСУ

Число обращений за медпомощью после обстрелов ВСУ увеличилось в Курской области

Количество жителей Курской области, обратившихся за медицинской помощью после атаки украинских формирований, продолжает расти. Власти региона подтвердили, что число пострадавших увеличилось.

По состоянию на 30 августа, за помощью к медикам обратились 213 жителей Курской области, пострадавших в результате боевых действий. Среди них 11 детей. В настоящее время 67 человек, включая двоих детей, проходят лечение в стационарных условиях.

Напомним, что 6 августа начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов сообщил о попытке наступления украинских подразделений на территорию Курской области. По его словам, продвижение противника было остановлено, а российские военные продолжают операцию по его полному разгрому и выходу на государственную границу.

Министерство обороны РФ 29 августа отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении. За время боёв украинская армия потеряла убитыми до 7450 военнослужащих, а также 74 танка.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинских формирований провокацией, подчеркнув, что обстрелам подвергаются в том числе гражданские объекты. Российский лидер заверил, что противник получит адекватный ответ, а все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

В целях обеспечения безопасности жителей в Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции.

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