Порядка 213 жителей Курской области обратились за медпомощью после обстрелов ВСУ

Количество жителей Курской области, обратившихся за медицинской помощью после атаки украинских формирований, продолжает расти. Власти региона подтвердили, что число пострадавших увеличилось.
По состоянию на 30 августа, за помощью к медикам обратились 213 жителей Курской области, пострадавших в результате боевых действий. Среди них 11 детей. В настоящее время 67 человек, включая двоих детей, проходят лечение в стационарных условиях.
Напомним, что 6 августа начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов сообщил о попытке наступления украинских подразделений на территорию Курской области. По его словам, продвижение противника было остановлено, а российские военные продолжают операцию по его полному разгрому и выходу на государственную границу.
Министерство обороны РФ 29 августа отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении. За время боёв украинская армия потеряла убитыми до 7450 военнослужащих, а также 74 танка.
Президент России Владимир Путин назвал действия украинских формирований провокацией, подчеркнув, что обстрелам подвергаются в том числе гражданские объекты. Российский лидер заверил, что противник получит адекватный ответ, а все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.
В целях обеспечения безопасности жителей в Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции.
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