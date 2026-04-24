Поддельная банкнота прячется в деталях: эти признаки помогут ее распознать

Металлическая полоса, микроштриховка и переливающиеся защитные элементы могут указать на подлинность банкноты, рассказал вице- президент по информационной безопасности ЦМРБанка, эксперт Ассоциации российских банков по информационной безопасности, кандидат технических наук Василий Окулесский. О том, как человеку отличить поддельную купюру от настоящей, специалист рассказал в беседе с MineyTimes.

В первом квартале 2026 года банковская система России выявила 1336 поддельных денежных знаков Банка России, сообщило ранее издание "Известия".

Окулесский отметил, что при проверке банкноты в первую очередь стоит обращать внимание на открытые защитные признаки. По его словам, Банк России регулярно публикует информацию о таких элементах, однако для полной проверки нужны специальные знания и оборудование.

"Металлическая полоса, которая должна соответствовать типу купюры. Она не просто металлическая, если внимательно посмотреть, там есть указатель на номинал купюры", — пояснил Окулесский.

Эксперт добавил, что настоящие банкноты не имеют простого однотонного фона. Их изображение создается с помощью сложной микроштриховки, которую крайне трудно повторить в домашних условиях.

"Они не зеленые, не красные, они все сделаны из микроштрих-кодирования, это важный момент, микроштриховку сделать в домашних условиях крайне тяжело. Следующий момент-переливающиеся знаки, как правило, с гербами, они должен быть переливающимися", — отметил специалист.

По словам Окулесского, внимание также стоит обращать на то, как защитный знак меняется при наклоне купюры. Он должен реагировать на изменение света, а не оставаться неподвижным и одноцветным.

При этом специалист подчеркнул, что у банкнот есть множество защитных признаков, и не все из них можно оценить без подготовки. Например, проверка серийных номеров требует обращения к базе Банка России. Еще одним заметным отличием настоящей купюры он назвал особое ощущение материала, который отличается от обычной бумаги.