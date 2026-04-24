Пятитысячные купюры
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:13

Поддельная банкнота прячется в деталях: эти признаки помогут ее распознать

Металлическая полоса, микроштриховка и переливающиеся защитные элементы могут указать на подлинность банкноты, рассказал вице- президент по информационной безопасности ЦМРБанка, эксперт Ассоциации российских банков по информационной безопасности, кандидат технических наук Василий Окулесский. О том, как человеку отличить поддельную купюру от настоящей, специалист рассказал в беседе с MineyTimes.

В первом квартале 2026 года банковская система России выявила 1336 поддельных денежных знаков Банка России, сообщило ранее издание "Известия".

Окулесский отметил, что при проверке банкноты в первую очередь стоит обращать внимание на открытые защитные признаки. По его словам, Банк России регулярно публикует информацию о таких элементах, однако для полной проверки нужны специальные знания и оборудование.

"Металлическая полоса, которая должна соответствовать типу купюры. Она не просто металлическая, если внимательно посмотреть, там есть указатель на номинал купюры", — пояснил Окулесский.

Эксперт добавил, что настоящие банкноты не имеют простого однотонного фона. Их изображение создается с помощью сложной микроштриховки, которую крайне трудно повторить в домашних условиях.

"Они не зеленые, не красные, они все сделаны из микроштрих-кодирования, это важный момент, микроштриховку сделать в домашних условиях крайне тяжело. Следующий момент-переливающиеся знаки, как правило, с гербами, они должен быть переливающимися", — отметил специалист.

По словам Окулесского, внимание также стоит обращать на то, как защитный знак меняется при наклоне купюры. Он должен реагировать на изменение света, а не оставаться неподвижным и одноцветным.

При этом специалист подчеркнул, что у банкнот есть множество защитных признаков, и не все из них можно оценить без подготовки. Например, проверка серийных номеров требует обращения к базе Банка России. Еще одним заметным отличием настоящей купюры он назвал особое ощущение материала, который отличается от обычной бумаги.

Читайте также

Деньги на привязи: годовые вклады в апреле стали ловушкой для накоплений россиян 17.03.2026 в 11:58

В апреле 2026 года на фоне рыночных ожиданий по ключевой ставке Банка России вкладчики ищут баланс между фиксацией дохода и сохранением гибкости капитала в условиях снижающихся ставок по банковским продуктам.

Читать полностью » Рубль в зоне турбулентности: факторы, влияющие на курс национальной валюты в марте 15.03.2026 в 0:34

Финансовый рынок начал весну с заметной динамики, заставляя участников торгов пересматривать свои ожидания на ближайшие недели в условиях новой реальности.

Читать полностью » Золотая клетка в новостройке: сколько на самом деле приходится отдавать за квартиру в мегаполисе 14.03.2026 в 23:19

Эксперты оценили реальную нагрузку на семейный бюджет при покупке жилья, выделив главные финансовые барьеры для тех, кто планирует новоселье.

Читать полностью » Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье 14.03.2026 в 18:00

В квитанциях многих россиян обнаружилась досадная путаница, заставляющая переплачивать за привычный комфорт в подъезде, игнорируя базовые права владельцев.

Читать полностью » Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем 13.03.2026 в 16:47
Новые стандарты ГОСТ в России: какие отрасли затронет, вырастут ли цены, последствия, мнение эксперта

В России обсуждают последствия обновления гостандартов: от белого хлеба до бананов меняются правила производства и контроля качества товаров повседневного спроса

Читать полностью » Санкции США дают трещину: российская нефть и нефтепродукты уходят из-под ограничений 13.03.2026 в 16:36
Ослабление антироссийских санкций США: что будет с ценами на нефть, глобальный рынок, мнение аналитика

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, временно выводящую российскую нефть и нефтепродукты из-под ограничительных мер, что вызывает настороженность трейдеров и прогнозы роста котировок.

Читать полностью » Весна приносит долгожданный приток средств: кошельки россиян изменятся с 1 апреля 13.03.2026 в 11:17
Увеличение пенсий в России с 1 апреля 2026 года: кого коснется, на сколько вырастет, как получить

Второй квартал наступившего года ознаменуется важными изменениями в системе государственных начислений, которые затронут миллионы граждан страны.

Читать полностью » Работа на доверии обходится дорого: записи в книжке оказались не способны гарантировать достойную пенсию 13.03.2026 в 10:58

Записи в трудовой книжке не всегда совпадают с данными в государственном реестре, что грозит неприятными последствиями при выходе на пенсию.

Читать полностью »

Новости
Еда
Ароматизаторы из природного сырья не так страшны, как кажется: опасность прячется в другом месте
Садоводство
Живая изгородь в тени не пропадет: растения, которые закроют участок даже без солнца
Туризм
Шторы есть, а окна нет: где туристам лучше не бронировать ночлег
Наука
Деревья упали, и открылась правда: буря в Италии обнажила древнее захоронение
Красота и здоровье
Тело без движения получает опасный сигнал: последствия могут оказаться куда серьезнее лишнего веса
Садоводство
Между урожаем и законом: почему американцы рискуют свободой ради посадки смородины
Авто и мото
Масштаб поражает: новый завод в Калуге обеспечит моторами все российские модели
Наука
Смотрите и учитесь: обезьяны Гибралтара нашли природное "лекарство" от вредной еды
