Купил — значит подтвердил возраст: мессенджер становится новым стражем запретов

Механизмы контроля за продажей товаров с возрастными ограничениями в России могут измениться уже в ближайшее время. В системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы появилась запись о том, что профильный комитет поддержал поправки, расширяющие способы подтверждения возраста при покупке табака, алкоголя и другой продукции. Об этом пишет ТАСС.

Решение профильного комитета

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией. Документ предусматривает новые инструменты проверки возраста покупателей при приобретении товаров с ограничениями.

Согласно перечню поправок, подтверждение возраста допускается с применением цифровых сервисов. В материалах указано:

"с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", — говорится в документе, размещённом в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Это открывает возможность использовать мессенджер Max для подтверждения возраста при покупке табака, алкоголя, энергетиков и других аналогичных товаров.

Где ещё можно использовать Max

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский уточнил, что функционал мессенджера может применяться не только в торговле. По его словам, сервис можно будет предъявлять вместо паспорта при покупке опасных газосодержащих бытовых товаров.

Кроме того, речь идёт об участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий, где также действуют возрастные ограничения. Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении, которое назначено на 18 декабря.

Законопроект и параллельные решения

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы, в том числе Айдар Метшин и Айрат Фаррахов. Сейчас процедура блокировки сайтов, продающих табачную продукцию, может занимать от трёх до шести месяцев, и разработчики поправок рассчитывают ускорить правоприменение.

Параллельно нижняя палата парламента уже приняла другой закон, связанный с мессенджером Max. Он обязывает управляющие и ресурсоснабжающие компании взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты в этом сервисе. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях, а порядок такого взаимодействия предстоит определить Минстрою России.