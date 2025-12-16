Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
госдума рф
госдума рф
© flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:15

Купил — значит подтвердил возраст: мессенджер становится новым стражем запретов

Мессенджер Max допустили для подтверждения возраста при продаже алкоголя — Госдума РФ

Механизмы контроля за продажей товаров с возрастными ограничениями в России могут измениться уже в ближайшее время. В системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы появилась запись о том, что профильный комитет поддержал поправки, расширяющие способы подтверждения возраста при покупке табака, алкоголя и другой продукции. Об этом пишет ТАСС.

Решение профильного комитета

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией. Документ предусматривает новые инструменты проверки возраста покупателей при приобретении товаров с ограничениями.

Согласно перечню поправок, подтверждение возраста допускается с применением цифровых сервисов. В материалах указано:

"с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", — говорится в документе, размещённом в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Это открывает возможность использовать мессенджер Max для подтверждения возраста при покупке табака, алкоголя, энергетиков и других аналогичных товаров.

Где ещё можно использовать Max

Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский уточнил, что функционал мессенджера может применяться не только в торговле. По его словам, сервис можно будет предъявлять вместо паспорта при покупке опасных газосодержащих бытовых товаров.

Кроме того, речь идёт об участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий, где также действуют возрастные ограничения. Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении, которое назначено на 18 декабря.

Законопроект и параллельные решения

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы, в том числе Айдар Метшин и Айрат Фаррахов. Сейчас процедура блокировки сайтов, продающих табачную продукцию, может занимать от трёх до шести месяцев, и разработчики поправок рассчитывают ускорить правоприменение.

Параллельно нижняя палата парламента уже приняла другой закон, связанный с мессенджером Max. Он обязывает управляющие и ресурсоснабжающие компании взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты в этом сервисе. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях, а порядок такого взаимодействия предстоит определить Минстрою России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Икра минтая стала самой доступной альтернативой к празднику — АБН 24 сегодня в 17:15
Икра больше не для всех: новогодняя классика уходит в разряд штучных угощений

Икряные тарталетки в Волгограде заметно подорожали. Подсчёты показывают, сколько теперь стоит новогодняя классика и какие варианты стали выгоднее.

Читать полностью » На Госуслугах появился раздел о конфликтах и насилии в семье — ТАСС сегодня в 17:00
На "Госуслугах" появился новый раздел: что делать при насилии и давлении в семье

На портале Госуслуги запустили раздел о внутрисемейном насилии: узнайте, как распознать проблемы и получить помощь в кризисной ситуации.

Читать полностью » СОКЭП предложил оборотные штрафы маркетплейсам за поддельные украшения – СОКЭП сегодня в 14:10
Купили украшение онлайн — а оно поддельное: правила для площадок могут ужесточить

На российских маркетплейсах растет число подделок ювелирных изделий. Общественники требуют усилить контроль и повысить ответственность площадок для защиты покупателей.

Читать полностью » Горошек сегодня в 13:55
Ваш горошек под угрозой: Роскачество выявило опасные и некачественные марки

Роскачество выявило нарушения в консервированном зеленом горошке нескольких брендов, однако продукция признана безопасной. Что не соответствует стандартам и как реагируют производители?

Читать полностью » Поддержка школьных властей и усиление охраны могут предотвратить трагедии — психолог Суркова сегодня в 13:49
Подростки с ножами: что заставляет их нападать на учителей и одноклассников — скрытая угроза для школ

После трагедий с подростками с ножами в школах Подмосковья и Санкт-Петербурга психологи советуют родителям и учителям быть внимательными к изменениям в поведении детей и усиливать меры безопасности.

Читать полностью » В Госдуме отметили ответственность за трагедию в Успенской СОШ на руководство школы сегодня в 13:02
Подросток был в группе риска, но остался один: депутат указала на роковое бездействие школы после поножовщины

Нина Останина заявила, что поножовщину в подмосковной школе можно было предотвратить: подросток находился в группе риска, но остался без помощи.

Читать полностью » Магазины нарушают запреты на ночную продажу алкоголя в регионах — Шапкин сегодня в 12:49
Формально нельзя, по факту можно: как магазины научились играть с законом

Эксперт рассказал, почему региональные запреты на ночную продажу алкоголя часто игнорируются и какие схемы используют магазины для их обхода.

Читать полностью » В 2025 году треть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов — исследование сегодня в 10:47
Что важнее для сотрудников: премия или корпоратив? Ответы сотрудников шокируют

Исследование показало, что треть российских компаний в 2025 году отменили новогодние корпоративы, при этом многие продолжают проводить мероприятия в другом формате.

Читать полностью »

Новости
Общество
Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина
Садоводство
Для суккулентов выбирают сухие и солнечные участки — Real Simple
Происшествия
В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY
Авто и мото
LADA подешевела в 2025 году в среднем на 5%, сообщил глава АВТОВАЗа Соколов
Спорт и фитнес
Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон
Авто и мото
"Москвич" начал выпуск кроссоверов M70 и M90 — АВТОСТАТ
Общество
Средний бюджет на бьюти-процедуры к Новому году составил 9,5 тыс. рублей — Авито
Мир
Интернет-популярность 100-летней китаянки началась после видео внучки — АБН 24
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet