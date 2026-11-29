В зимнем меню, где оливье часто кажется единственным обязательным пунктом, салат "Купеческий" занимает место более плотного и структурного блюда. Его специфика строится не на текстуре, а на температурной и вкусовой трансформации привычных компонентов. Здесь отказываются от соленых или маринованных огурцов в пользу маринованного лука, а морковь не варят, а обжаривают. Это меняет баланс: вместо мягкого, водянистого овоща в салате остается хрустящая, концентрированная масса.

Трансформация ингредиентов

Ключевым элементом является лук. Красный лук, нашинкованный тонкими полукольцами, подвергается кратковременному воздействию уксуса и сахара. Этот маринад за 20 минут смягчает резкость辛 и придает пикантную кислинку, которая пронизывает все блюдо, не перебивая мясной вкус. Использование столового уксуса здесь не случайно: он быстро работает, не требуя долгого вымачивания, как в случае с огурцами.

Морковь, нарезанная на крупной терке и обжаренная на среднем огне до состояния мягкости, но без карамелизации, приобретает иной характер. В отличие от вареной, жареная морковь теряет часть влаги, концентрирует собственный сладковатый вкус и становится более плотной. В сочетании с майонезом она не размокает, а сохраняет индивидуальную текстуру, создавая контраст с мягким мясом.

Свинина в этом рецепте выступает не как деликатес, а как сытная база. Мякоть, отваренная в течение часа, остается сочной благодаря тому, что остывает в собственном бульоне. Нарезанная кубиками или соломкой, она служит объемным компонентом, который удерживает всю конструкцию салата.

Технология приготовления

Для приготовления салата на шесть порций потребуются:

Мякоть свинины — 500 г

Яйца куриные — 4 шт.

Горошек зеленый консервированный — 400 г

Морковь — 2 шт.

Лук красный — 1 шт.

Сахар-песок — 1 ст. л.

Уксус столовый 9% — 1 ст. л.

Масло растительное рафинированное — по вкусу

Майонез — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Свинину залить 1,5 л холодной воды, довести до кипения, снять пену, посолить и варить на умеренном огне 1 час. Остудить в бульоне и нарезать кубиками или соломкой. Красный лук очистить, разрезать на четвертинки и тонко нашинковать. Положить в банку, добавить сахар, уксус и щепотку соли. Закрыв крышкой, потрясти. Оставить на 20 минут, затем откинуть на сито для удаления маринада. Морковь очистить, натереть на крупной терке и обжарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне в течение 10 минут. Остудить. Яйца отварить вкрутую (10 минут), охладить, очистить и мелко нарезать. Зеленый горошек откинуть на дуршлаг, чтобы удалить жидкость. В миску выложить отварную свинину, поперчить, слегка полить майонезом и перемешать. Добавить маринованный лук, горошек, яйца и жареную морковь. Заправить оставшимся майонезом и аккуратно перемешать. Выложить в салатник и украсить зеленью.

При подаче на праздничный стол салат можно выложить слоями, используя кондитерское кольцо для ровной формы, промазывая каждый слой майонезом. Такая подача подчеркивает различие текстур: плотного мяса, хрустящей моркови и нежного яйца.