Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обложка эфира с Мариной Фридман про инфекции
Обложка эфира с Мариной Фридман про инфекции
© Pravda.Ru
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:58

Купание обернется бедой: педиатр назвал возраст, когда ребенка нельзя подпускать к водоемам

Александр Батраков предупреждает: купание в водоемах опасно для детей

Купание в открытых водоемах — популярное летнее развлечение, но для маленьких детей оно может быть связано с определенными рисками. Александр Батраков, доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения, поделился важными рекомендациями о том, как обеспечить безопасность вашего ребенка на воде.

По словам специалиста, в раннем возрасте иммунная система ребенка находится в стадии формирования и не обеспечивает полную защиту от инфекций. Поэтому до двух-трех лет плавание в открытых водоемах лучше отложить. Это позволит снизить риск переохлаждения и заражения различными инфекционными заболеваниями.

Ротавирусная инфекция: опасность даже для родителей

Батраков подчеркнул, что заражение ротавирусной инфекцией возможно даже в том случае, если в водоеме купались только родители. Это говорит о высокой заразности данного заболевания и его распространении в воде. Врач настоятельно рекомендует вакцинировать детей от ротавирусной инфекции для обеспечения надежной защиты.

Кроме того, педиатр советует следить за тем, чтобы дети не пробовали песок на вкус. Помимо риска заражения инфекциями, это представляет опасность развития удушья. Мелкие песчинки могут попасть в дыхательные пути и вызвать серьезные проблемы.

При купании детей в открытых водоемах следует учитывать и другие факторы. Важно выбирать безопасные места для купания, следить за чистотой воды и контролировать время пребывания ребенка в воде. Не забывайте о защите от солнца и использовании солнцезащитных средств.

Три интересных факта о детском здоровье:

  • у детей более высокая поверхность тела по отношению к массе, что делает их более подверженными переохлаждению.
  • иммунная система ребенка полностью формируется только к подростковому возрасту.
  • дети чаще, чем взрослые, страдают от ротавирусной инфекции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Никита Харлов: споласкивания водой мало для упавшего на пол продукта сегодня в 10:23

Упал кусок на пол: когда достаточно протереть, а когда лучше выбросить

Терапевт напомнил, что просто сполоснуть упавший продукт водой — не всегда безопасно. Чтобы удалить микробы, лучше протереть поверхность яблочным уксусом. Но если пол был действительно грязным — еду стоит выбросить.

Читать полностью » Врач Людмила Лапа: медленное восстановление Киркорова после ожога может быть связано с диабетом сегодня в 5:15

Почему ожог Киркорова заживает так долго: врачи назвали возможные причины

Врач предположила, что продолжительное заживление ожога у Филиппа Киркорова может быть связано с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом. Какие факторы мешают регенерации и почему лечение затянулось — в кратком разборе.

Читать полностью » Фельдшеры и врачи Первой Градской оказали помощь рабочему после падения с высоты сегодня в 4:13

Падение с высоты закончилось чудом: в Москве спасли рабочего-маляра

Фельдшерам скорой и врачам Первой Градской в Москве удалось спасти маляра, сорвавшегося со строительных лесов. Мужчина получил глубокую рану, но избежал внутренних повреждений и через четыре дня уже был дома.

Читать полностью » Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов сегодня в 3:10

Летние ягоды не спасут до весны: какие витамины быстро заканчиваются

Терапевт развеяла миф о том, что летом можно “накопить” витамины на весь год. Какие витамины действительно запасаются в организме, а какие нужно восполнять ежедневно — и как поддержать себя в конце сезона.

Читать полностью » Врач Сергей Вялов: поздний ужин может быть полезным при правильном выборе продуктов сегодня в 2:16

Поздний ужин может помочь уснуть: какие продукты работают на сон

Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты лучше всего подходят для вечернего приёма пищи. Цельнозерновые продукты в сочетании с белком помогают выработке мелатонина и способствуют спокойному сну без лишнего веса.

Читать полностью » Врач Елена Павлова: курение снижает концентрацию и работоспособность сегодня в 1:14

Сигареты и тревожность: неожиданный эффект для нервной системы

Врач объяснила, почему курение ухудшает продуктивность. Никотин нарушает выработку дофамина, снижает концентрацию и выносливость, а также усиливает тревожность — всё это делает работу менее эффективной.

Читать полностью » Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии сегодня в 0:10

Почему школьник устаёт даже после каникул: скрытая причина слабости

Детская усталость после каникул может быть связана не с ленью, а с железодефицитной анемией. Гематолог объясняет, какие симптомы должны насторожить родителей и как предупредить дефицит железа.

Читать полностью » Психотерапевт посоветовала жертвам сталкинга фиксировать угрозы и обращаться в полицию вчера в 23:23

От подарков до угроз: как шаг за шагом формируется ловушка сталкера

Психотерапевт назвала признаки сталкинга и объяснила, как реагировать на угрозы и преследование, чтобы сохранить безопасность и обратиться за помощью.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: Кэти Перри и Джастин Трюдо общались в июле, переписка снизилась в августе
Садоводство

Лучшее время для укладки дорожки из спилов в Курской области — май или сентябрь
Еда

Как запекать стейки зубатки в духовке 30 минут при 200 градусах
Питомцы

Врачи-ветеринары: отказ собаки спать на спине может указывать на боль или стресс
Еда

Как приготовить куриный рулет с сыром
Садоводство

Как использовать черное мыло и божьих коровок для защиты сада от вредителей
ДФО

Владивосток утвердил комплекс мер для снижения аварийности: новые переходы, светофоры и ограничения для электросамокатов
Красота и здоровье

Белоусов предупреждает: что скрывается в растворимом кофе, и как это влияет на здоровье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru