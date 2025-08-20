Купание обернется бедой: педиатр назвал возраст, когда ребенка нельзя подпускать к водоемам

Купание в открытых водоемах — популярное летнее развлечение, но для маленьких детей оно может быть связано с определенными рисками. Александр Батраков, доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения, поделился важными рекомендациями о том, как обеспечить безопасность вашего ребенка на воде.

По словам специалиста, в раннем возрасте иммунная система ребенка находится в стадии формирования и не обеспечивает полную защиту от инфекций. Поэтому до двух-трех лет плавание в открытых водоемах лучше отложить. Это позволит снизить риск переохлаждения и заражения различными инфекционными заболеваниями.

Ротавирусная инфекция: опасность даже для родителей

Батраков подчеркнул, что заражение ротавирусной инфекцией возможно даже в том случае, если в водоеме купались только родители. Это говорит о высокой заразности данного заболевания и его распространении в воде. Врач настоятельно рекомендует вакцинировать детей от ротавирусной инфекции для обеспечения надежной защиты.

Кроме того, педиатр советует следить за тем, чтобы дети не пробовали песок на вкус. Помимо риска заражения инфекциями, это представляет опасность развития удушья. Мелкие песчинки могут попасть в дыхательные пути и вызвать серьезные проблемы.

При купании детей в открытых водоемах следует учитывать и другие факторы. Важно выбирать безопасные места для купания, следить за чистотой воды и контролировать время пребывания ребенка в воде. Не забывайте о защите от солнца и использовании солнцезащитных средств.

Три интересных факта о детском здоровье: