Мода на купальники резко сменила курс: пляжный образ собирают по новым правилам

Купальник в грядущем жарком сезоне перестанет быть только пляжной вещью и станет полноценной частью модного образа, рассказала стилист Анна Скороходова. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, какие купальные костюмы будут в тренде этим летом.

Сегодня купальник все чаще становится частью цельного образа, говорит стилист. По ее словам, именно поэтому дизайн пляжной одежды стал более продуманным, а главный вектор сезона строится на сочетании минимализма и сложных форм.

"Купальники носят как часть образа с рубашками, юбками, брюками, различными туниками и накидками. Визуально купальник может быть очень простым, но при этом иметь архитектурный крой. Это асимметрия, вырезы, перекрученные детали или декоративные элементы. Один из ключевых трендов это модели на одно плечо, либо диагональные линии и различные вырезы, которые делают силуэт более выразительным. Купальники в спортивной стилистике также на пике популярности", — рассказала стилист.

По словам эксперта, активно возвращается эстетика восьмидесятых и девяностых годов, а вместе с ней высокая посадка, акцент на талии и более выразительный силуэт. Параллельно развивается и направление тихой роскоши с лаконичными бикини в нейтральных оттенках, где важны посадка и качество ткани.

"Приятная ретро отсылка — слитные купальники. Это, наверное, один из самых трендовых вариантов грядущего сезона. Это не про закрытость, а именно про дизайн. Сложные вырезы, открытая спина, скульптурные формы", — добавила Скороходова.

Отдельное внимание специалист обратила на фактуры и цвета. Она уточнила, что в тренде остаются сжатые ткани, рубчик, текстурированные поверхности, а также глянец и металлик.

"Серебро, мокрый блеск, золотые отливы, эффект жидкого материала. С одной стороны, спокойные дорогие оттенки — бежевый, шоколадный, молочный, черный. С другой — яркие акценты. Лаймовый, насыщенный синий, бирюзовые прочтения, ярко-вишневые. Третьим вектором идут пастельные оттенки. Пудровый, лавандовый, сливочный", — сделала акцент стилист.

Она подчеркнула, что особенно актуально сейчас смотрятся мягкие пастельные решения или яркие детали в качестве акцентов.