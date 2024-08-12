Лидер культа в Кении Пол Макинзи не признал себя виновным в смерти более 400 последователей от голода и насилия

Лидер культа в Кении, предполагаемо подстрекавший более 400 последователей голодать до смерти, не признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Самозваный пастор Пол Макинзи предстал перед судом в Момбасе вместе с 94 другими обвиняемыми. Макинзи был арестован в апреле прошлого года после того, как из массовых захоронений в лесу Шакахола были извлечены 429 тел, в том числе детей. Большинство жертв погибли от голода и насилия. Это дело стало одним из самых страшных случаев массовых смертей в результате действий культов в Кении.

Макинзи также предстает перед судом по обвинениям в терроризме и жестоком обращении с детьми, что он отрицает. В суде будут допрошены более 400 свидетелей. Макинзи ранее призывал своих последователей готовиться к концу света в лесу, который он разделил на участки с библейскими названиями.

Фото: www.flickr.com/Nina R (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)