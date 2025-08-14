От народной культуры до креативных индустрий: как преображается культурное пространство адыгейского аула

В ходе рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход масштабной модернизации ключевых культурных учреждений аула. Центральным объектом внимания стала реконструкция Межпоселенческого центра народной культуры, построенного в 1955 году. На капитальный ремонт здания из бюджета выделено 102,9 млн рублей в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Министр культуры республики Юрий Аутлев представил комплексный план создания единого культурного пространства района. Особое внимание уделяется развитию библиотечной сети и организации гастролей профессиональных коллективов по муниципалитетам.

Знаковым проектом стала Детская школа искусств имени Хагауджа, где в рамках нацпроекта "Культура" открылась одна из первых в стране модельных библиотек. Как отметил руководитель региона, это пространство уже превратилось в популярный центр притяжения для юных жителей.

В сентябре 2024 года на базе школы начнет работу Школа креативных индустрий — уникальный образовательный проект, реализуемый благодаря федеральной поддержке. Здесь будут преподавать современные творческие специальности: от звукорежиссуры до цифрового дизайна. Параллельно готовится заявка на комплексный ремонт самого здания ДШИ, что позволит создать гармоничный архитектурный ансамбль.

"Важно сохранить дух и эстетику Детской школы искусств, которая бы гармонировала с инновациями модельной библиотеки и Школы креативных индустрий. Вместе с тем, перед нами стоит более серьезная задача — нужно создать все условия для детей, помочь раскрыть их таланты и потенциал, дать им надежную путевку в жизнь", — сказал Мурат Кумпилов.

Завершающим этапом визита стало посещение строящихся объектов и встреча с подрядчиками. Глава республики дал конкретные поручения по благоустройству прилегающих территорий и ускорению темпов работ, чтобы все запланированные проекты были реализованы в установленные сроки.



