Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
подготовка к школе
подготовка к школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:12

От народной культуры до креативных индустрий: как преображается культурное пространство адыгейского аула

В Адыгее модернизируют культурные объекты Кошехабля в рамках нацпроектов

В ходе рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход масштабной модернизации ключевых культурных учреждений аула. Центральным объектом внимания стала реконструкция Межпоселенческого центра народной культуры, построенного в 1955 году. На капитальный ремонт здания из бюджета выделено 102,9 млн рублей в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Министр культуры республики Юрий Аутлев представил комплексный план создания единого культурного пространства района. Особое внимание уделяется развитию библиотечной сети и организации гастролей профессиональных коллективов по муниципалитетам.

Знаковым проектом стала Детская школа искусств имени Хагауджа, где в рамках нацпроекта "Культура" открылась одна из первых в стране модельных библиотек. Как отметил руководитель региона, это пространство уже превратилось в популярный центр притяжения для юных жителей.

В сентябре 2024 года на базе школы начнет работу Школа креативных индустрий — уникальный образовательный проект, реализуемый благодаря федеральной поддержке. Здесь будут преподавать современные творческие специальности: от звукорежиссуры до цифрового дизайна. Параллельно готовится заявка на комплексный ремонт самого здания ДШИ, что позволит создать гармоничный архитектурный ансамбль.

"Важно сохранить дух и эстетику Детской школы искусств, которая бы гармонировала с инновациями модельной библиотеки и Школы креативных индустрий. Вместе с тем, перед нами стоит более серьезная задача — нужно создать все условия для детей, помочь раскрыть их таланты и потенциал, дать им надежную путевку в жизнь", — сказал Мурат Кумпилов.

Завершающим этапом визита стало посещение строящихся объектов и встреча с подрядчиками. Глава республики дал конкретные поручения по благоустройству прилегающих территорий и ускорению темпов работ, чтобы все запланированные проекты были реализованы в установленные сроки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму в 2026 году представят новые сорта зерна, устойчивые к жаркому климату вчера в 20:38

Крым готовит зерно будущего: новые сорта переживут и жару, и засуху

В 2026 году Крымский НИИ сельского хозяйства представит жароустойчивые сорта зерна. Они уже показали высокую урожайность даже в засуху.

Читать полностью » Рыбаки Крыма получат 35 миллионов господдержки: что это значит для отрасли вчера в 18:26

35 миллионов для рыбаков Крыма: как господдержка спасёт рабочие места

В 2025 году рыбаки Крыма получат 35 млн рублей господдержки. Рассказываем, кому достанутся деньги, на что их потратят и как это изменит отрасль.

Читать полностью » Пожарная тревога в Крыму: 122 очага возгорания за неделю вчера в 16:32

Сухая трава вспыхивает за минуты: что произошло под Бахчисараем и как Крыму пережить опасный август

В Крыму участились случаи возгорания сухой травы. МЧС призывает к бдительности и рассказывает, что делать при пожаре, а также, как его не допустить. Статистика возгораний за неделю.

Читать полностью » VIII музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова стартовал в Севастополе 12.08.2025 в 23:15

Оперные звезды на крымской сцене: как прошло открытие AbdrazakovFest

В Севастополе торжественно открылся VIII международный музыкальный фестиваль AbdrazakovFest под руководством всемирно известного оперного баса Ильдара Абдразакова. Гала-концерт состоялся в Севастопольском центре культуры и искусств, собрав аншлаг и подарив зрителям незабываемый вечер классической музыки.

Читать полностью » У Крымского моста развернули палатки помощи для туристов в пробке 12.08.2025 в 19:29

Трехчасовая пробка на Крымском мосту: как помогают застрявшим туристам

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи появились временные палатки для помощи туристам, застрявшим в многокилометровой пробке. Как сообщил глава города Олег Каторгин, три мобильных пункта Российского Красного Креста уже развернуты вдоль очереди к досмотровым постам.

Читать полностью » Власти Крыма и Кубани предлагают ввести мораторий на строительство жилья в курортных зонах 12.08.2025 в 0:12

Курорты Юга могут остановить возведение новостроек

Власти Крыма и Краснодарского края рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу разрешений для нового жилищного строительства на курортах. Причиной стали серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, которая не справляется с растущей нагрузкой.

Читать полностью » Глава Краснодара Наумов поручил ускорить подготовку школ к 1 сентября 11.08.2025 в 19:36

В Краснодаре проверили капремонт учебных заведений перед началом учебного года

В Краснодаре активно завершаются работы по капитальному ремонту школ перед началом нового учебного года. Глава города Евгений Наумов лично проверил ход строительных работ в образовательных учреждениях Фестивального микрорайона и Центрального округа, поручив подрядчикам ускорить темпы.

Читать полностью » В Новочеркасске на базе 10.08.2025 в 20:14

Новочеркасские умельцы создали неубиваемый вездеход

В Новочеркасске участники "Кулибин-клуба" разработали уникальный вездеход "Коротышка", который уже успешно применяется в зоне специальной военной операции. Машина создана на базе классической "Нивы", но получила серьезные доработки, повышающие ее надежность и функциональность в боевых условиях.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Уральские ученые запатентовали экологичный способ добычи нанозолота
Туризм

Лучшие места Карелии для туристов: где провести незабываемое время
Авто и мото

Продажи Genesis G70 в США за полгода 2025 года упали до 5 тысяч машин
Культура и шоу-бизнес

Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен "Ленинграда" для подростков
Спорт и фитнес

Mayo Clinic назвала эффективные упражнения для укрепления нижнего пресса
Еда

Рецепт пышных сырников: правильная влажность творога и минимум муки
Наука и технологии

Надпись с женским именем на сосуде III века найдена в Халкаджаре
Красота и здоровье

Как сохранять ясность ума в пожилом возрасте: секреты "суперэйджеров"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru