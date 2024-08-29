В последние годы правда о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом, к сожалению, начала подвергаться сомнению. Эта тенденция коснулась и Словакии. Однако, как отметил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в стране всё ещё есть политики, которые твёрдо помнят и отстаивают эту важную истину.

В комментарии для телеканала "Россия 1" Фицо подчеркнул, что всегда относился с уважением к каждой жертве, принесённой в борьбе с фашизмом, и будет продолжать это делать. Он также отметил, что народы бывшего Советского Союза внесли самый значительный вклад в победу над этим злом.

Фицо выразил сожаление по поводу того, что в Словакии начинают ставить под сомнение эту объективную истину. Тем не менее, он отметил, что в стране всё ещё есть сильное поколение политиков, которые продолжают говорить правду не только о роли Второй мировой войны и о том, кто нёс самое тяжёлое бремя, но и о значимости Словацкого национального восстания.

В эксклюзивном интервью корреспонденту ВГТРК Денису Давыдову премьер-министр Словакии подтвердил, что вклад народов СССР в победу над фашизмом неоспорим, и Словакия сохраняет эту память.

Фото: From Wikimedia Commons/ EU2016 SK (public domain)