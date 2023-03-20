Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявлению об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РБК.
Женщина возглавляла учреждение культуры около 10 лет. Ее контракт истекает 2 апреля. Ранее о возможном увольнении Лошак писали некоторые Telegram-каналы.
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