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  • Опубликована сегодня в 20:52

Директор музея изобразительных искусств имени Пушкина написала заявление об увольнении

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявлению об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РБК.

Женщина возглавляла учреждение культуры около 10 лет. Ее контракт истекает 2 апреля. Ранее о возможном увольнении Лошак писали некоторые Telegram-каналы.

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