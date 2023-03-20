Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявлению об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РБК.

Женщина возглавляла учреждение культуры около 10 лет. Ее контракт истекает 2 апреля. Ранее о возможном увольнении Лошак писали некоторые Telegram-каналы.