Культовые игры 2010-х годов, изменившие индустрию: The Witcher 3, GTA V, Fortnite и Minecraft

Период с 2010 по 2020 год стал временем значительных перемен и новшеств в игровой индустрии. В этом десятилетии вышло множество культовых проектов, которые покорили сердца миллионов геймеров. Сегодня мы рассмотрим четыре наиболее популярных компьютерных игры этого периода, которые оставили яркий след в истории индустрии.

1. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

The Witcher 3: Wild Hunt от студии CD Projekt Red стала одной из самых значимых игр десятилетия. Этот ролевой экшен с открытым миром покорил геймеров своей глубокой историей, харизматичными персонажами и огромным количеством контента. Игра получила множество наград, включая звание "Игра года", и до сих пор остается эталоном качества среди RPG.

2. Grand Theft Auto V (2013)

Grand Theft Auto V, разработанная Rockstar Games, установила новые рекорды по продажам и популярности. Интересный сюжет, огромный открытый мир и возможность играть за разных персонажей сделали её настоящим феноменом.

3. Fortnite (2017)

Fortnite от Epic Games произвела настоящий фурор в жанре королевской битвы. Благодаря уникальному сочетанию строительных механик и шутера, игра быстро завоевала миллионы фанатов по всему миру. Регулярные обновления и уникальные ивенты поддерживают интерес к этому проекту и по сей день, делая её одной из самых популярных игр десятилетия.

4. Minecraft (2011)

Minecraft, созданная Маркусом Перссоном и разработанная Mojang Studios, стала настоящим культурным феноменом. Простая, но увлекательная механика, основанная на строительстве и выживании, привлекла геймеров всех возрастов. Она оказала огромное влияние на индустрию и до сих пор остается одной из самых продаваемых игр в истории.

С 2010 по 2020 год в игровой индустрии вышло множество запоминающихся проектов, но именно эти четыре игры стали настоящими легендами.

Фото: flickr.com/ Jan Kaláb (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)