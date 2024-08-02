Симона Байлз рассказала предысторию серебряного кулона с козой

Американская гимнастка Симона Байлз сообщила, что кулон в виде козы у нее появился после завоевания шестой золотой олимпийской медали, пишет The Guardian.

Спортсменка призналась, что ее называют козой, поэтому со временем появился знаменитый кулон. На национальном чемпионате США 2021 года она была в купальнике с изображением козы. Для гимнастки это как напоминание о тех, кто сомневался в ней. По словам Симоны, хйтеры ненавидят, когда она появляется с этим кулоном, поэтому спортсменка постоянно надевает его.

Сообщается, что кулон украшен 546 бриллиантами.

Копилка Байлз пополнилась 39 медалью на Играх-2024. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемипонатов мира она занимает 1 место. Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории спорта.

Фото: dailymail