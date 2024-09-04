Дмитрий Кулеба подал заявление об оставке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил в среду спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Ранее во вторник Стефанчук также информировал о том, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер, отвечающий за европейскую и евроатлантическую интеграцию, Ольга Стефанишина, также направили в парламент заявления об отставке. Кроме того, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук подтвердила свою отставку. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что Кулебу планируют освободить от должности министра иностранных дел, а его место может занять нынешний заместитель Андрей Сибига.
Стефанчук отметил в социальной сети, что заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в правительстве Украины могут произойти кадровые изменения и увольнения. По его словам, постов могут лишиться как министр иностранных дел Кулеба, так и министр юстиции Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что следует ожидать значительной перезагрузки правительства, и изменения затронут около 50% составных частей команды.
Фото: commons.wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website( Creative Commons Attribution 4.0 International )
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