Режим нелегитимного главы украинского государства Владимира Зеленского подходит к концу. Соответствующее заявление сделал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Режим Зеленского находится на последнем издыхании", - написал Дотком на своей странице в социальной сети X.
Он также указал на то, что украинский дипломат покидает свою должность спустя несколько дней после того, как Кулеба обвинил западных партнеров в поражениях ВСУ на фронте.
Стоит отметить, что сегодня, 4 сентября, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. С чем связано это увольнение не уточняется. Однако до этого политик обвинял Запад в поражениях ВСУ на фронте.
Фото: mfa.gov.ua/Едуард Крижанівський, фотограф МЗС
Политолог Живов: Кулеба увольняется из-за того, что не устраивает американцев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, вероятно, по причине того, что он не устраивает офис президента, либо, что еще более вероятно, не устраивает американцев.
Захарова прокомментировала прошение Кулебы об отставке словами "сучья обнажаются"
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке словами "осень, листопад, сучья обнажаются". Соответствующий комментарий она дала ТАСС.
Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр "сосредоточен на позитиве" после развода
Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.