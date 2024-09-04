Режим нелегитимного главы украинского государства Владимира Зеленского подходит к концу. Соответствующее заявление сделал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Режим Зеленского находится на последнем издыхании", - написал Дотком на своей странице в социальной сети X.

Он также указал на то, что украинский дипломат покидает свою должность спустя несколько дней после того, как Кулеба обвинил западных партнеров в поражениях ВСУ на фронте.

Стоит отметить, что сегодня, 4 сентября, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. С чем связано это увольнение не уточняется. Однако до этого политик обвинял Запад в поражениях ВСУ на фронте.

Фото: mfa.gov.ua/Едуард Крижанівський, фотограф МЗС