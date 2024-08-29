Украинская армия на данный момент терпит поражение в зоне боевых действий из-за колебания союзников Киева. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед началом встречи в Брюсселе со своими коллегами из ЕС. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

По его словам, если западные союзники принимают смелые решения, то украинские войска добиваются успехов.

"Если они не принимаются, то не надо жаловаться на Украину, жалуйтесь на себя", — заявил украинский дипломат.

Кроме того, Кулеба снова призвал союзников снять ограничения на применение западного оружия по территории России.

Стоит отметить, что только за последние 1,5 недели ВС РФ смогли взять под свой контроль пять населенных пунктов ДНР: Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевка и Орловка.

Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна