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Экс-главу МИД Украины Кулебу заметили с беляшом на автовокзале в Пирятине
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Бывшего главу МИД Кулебу заметили евшим беляш на автовокзале

Экс-главу МИД Украины Кулебу заметили с беляшом на автовокзале в Пирятине

Бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заметили с беляшом в руках на автовокзале в городе Пирятин Полтавской области. Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на девушку политика Светлану Павелецкую.

Девушка выложила в свой аккаунт в соцсети видео с бывшим министром. На записи она утверждает, что Кулеба пригласил ее на свидание на автовокзал и угощает ее пряником. При этом он сам есть беляш.

"Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине", — говорит девушка за кадром, спрашивая, чем ее угостит бывший дипломат. Он в свою очередь дает ей пирятинский пряник, а сам ест беляш.

Также на записи Кулеба заявил, что это именно тот пирятинский беляш, который он ел в детстве на автовокзале, так как он часто ездил на автобусе маршрутом Ромны — Киев и останавливался здесь.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

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