Губернатор Свердловской области Куйвашев "сбежал" от скандала с повышением тарифов на услуги ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает игнорировать проблемы горожан. В этот раз он проигнорировал скандал с повышением цен на коммунальные услуги и ушел в двухнедельный отпуск, сообщают СМИ.

Ранее в регионе были регламентированы дневные и ночные тарифы на электроэнергию. Но энергетическая комиссия Свердловской области отменила это постановление.

Это привело к обнулению ночной скидки на соответствующую услугу. Для возврата к прежним условиям нужна замена и перепрограммирование счетчиков.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года в Свердловской области повысили цены за услуги ЖКХ. Стоимость электроэнергии повысилась на 35%, а капитального ремонта сразу на 40%.

Местные жители продолжают критиковать чиновников. Однако Куйвашев предпочел проигнорировать растущее возмущение среди населения и на две недели уйти в отпуск.