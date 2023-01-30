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Губернатор Свердловской области Куйвашев
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  • Опубликована сегодня в 13:41

Губернатор Свердловской области Куйвашев "сбежал" от скандала с повышением тарифов на услуги ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает игнорировать проблемы горожан. В этот раз он проигнорировал скандал с повышением цен на коммунальные услуги и ушел в двухнедельный отпуск, сообщают СМИ.

Ранее в регионе были регламентированы дневные и ночные тарифы на электроэнергию. Но энергетическая комиссия Свердловской области отменила это постановление.

Это привело к обнулению ночной скидки на соответствующую услугу. Для возврата к прежним условиям нужна замена и перепрограммирование счетчиков.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года в Свердловской области повысили цены за услуги ЖКХ. Стоимость электроэнергии повысилась на 35%, а капитального ремонта сразу на 40%.

Местные жители продолжают критиковать чиновников. Однако Куйвашев предпочел проигнорировать растущее возмущение среди населения и на две недели уйти в отпуск.

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