Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Кухонные тряпки могут угрожать вашему здоровью
  1. Главная
  2. Дом

Неочевидная угроза: простая кухонаая тряпка может стать источником неприятностей

Кухонные тряпки могут угрожать вашему здоровью

Кухонные тряпки могут скрывать опасные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерия.

Эти микроорганизмы способны вызывать различные проблемы со здоровьем, включая нарушения работы желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, а также инфекции кожи и глаз.

Дети особенно подвержены риску, поскольку их иммунные системы могут быть менее защищены от подобных инфекций.

Чтобы минимизировать риск, важно регулярно стирать и дезинфицировать кухонные тряпки, а также поддерживать чистоту на кухне.

Простые гигиенические меры помогут защитить здоровье вашей семьи и предотвратить потенциальные заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org/Kotivalo( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Павел Дуров: вопросы Парижа удивительны

Павел Дуров: вопросы Парижа удивительны

Павел Дуров опубликовал заявление в Telegram после задержания во Франции. В частности, он назвал вопросы властей страны к нему "удивительными" и подчеркнул, что давно уже лично помог создать горячую линию между Telegram и Парижем для борьбы с терроризмом.

Читать полностью
Талибы не считают ИГИЛ* угрозой для Афганистана

Талибы не считают ИГИЛ* угрозой для Афганистана

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), находящееся у власти в Афганистане, заявило, что группировка "Исламское государство"* (ИГ, также запрещена в РФ) не имеет сильных позиций в стране, поскольку потерпела поражение. Об этом сообщает агентство ЭФЭ.

Читать полностью

Общество

Александра Трусова официально сменила фамилию на

Александра Трусова официально сменила фамилию на "Игнатова"

17 августа состоялась долгожданная свадьба фигуристки Александры Трусовой и ее коллеги Макара Игнатова.

Читать полностью
Мама Волочковой испытала неловкость за дочь в поезде:

Мама Волочковой испытала неловкость за дочь в поезде: "Как же маме стыд﻿но"

Анастасия Волочкова устроила представление на перроне поезда, прощаясь с матерью.

Читать полностью

Новости