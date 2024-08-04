Лера Кудрявцева раскритиковала Юрия Дудя*: пора принять мировой "трындец"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.

Лера Кудрявцева оценила беседу журналиста Юрия Дудя* с главным дизайнером соцсети "ВКонтакте".

"Дудь — всё!" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Она отметила, что раньше такое интервью можно было "разобрать на атомы". Она призвала Дудя принять мировой "трындец".

"Мир сейчас реально …. (сошёл с ума), причём по всем фронтам. И игнорировать глобальные геополитические процессы сейчас — ну такое себе. Мир гораздо сложнее", — выразила своё мнение Кудрявцева.

Телеведущая подчеркнула, что никто не хочет войны и никто никому не желает смерти. При этом она похвалила Артемия Лебедева.

Фото: соцсети

* признан Минюстом РФ иностранным агентом