Лера Кудрявцева раскритиковала Юрия Дудя*: пора принять мировой "трындец"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.
Лера Кудрявцева оценила беседу журналиста Юрия Дудя* с главным дизайнером соцсети "ВКонтакте".
"Дудь — всё!" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Она отметила, что раньше такое интервью можно было "разобрать на атомы". Она призвала Дудя принять мировой "трындец".
"Мир сейчас реально …. (сошёл с ума), причём по всем фронтам. И игнорировать глобальные геополитические процессы сейчас — ну такое себе. Мир гораздо сложнее", — выразила своё мнение Кудрявцева.
Телеведущая подчеркнула, что никто не хочет войны и никто никому не желает смерти. При этом она похвалила Артемия Лебедева.
Фото: соцсети
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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