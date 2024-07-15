Бывший глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил, что продолжает свою работу в качестве советника по корпоративному развитию компании "Яндекс". Об этом он сообщил на своей странице в телеграм-канале.

15 июля текущего года "Яндекс" объявил о завершении сделки по продаже своего бизнеса в Нидерландах, Yandex N. V. В результате этой сделки "Яндекс" полностью вышел из состава акционеров группы.

Как отметил Кудрин, после окончания сделки, 100% акций "Яндекса" будут принадлежать российским акционерам. В связи с этим, до 31 июля текущего года, Yandex N. V. сменит свое название на "Яндекс", который после 24 июля приступит к торгам на Московской бирже под тикером YDEX.

Фото: From Wikimedia Commons/ duma. gov.ru