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На Кубани запретили мероприятия с численностью более тысячи человек
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Для безопасности граждан на Кубани временно ограничили мероприятия на открытом воздухе до 1000 человек

На Кубани запретили мероприятия с численностью более тысячи человек

Власти Краснодарского края приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, если число участников превышает 1000 человек. Эти меры введены по соображениям безопасности, как сообщила администрация региона.

Согласно заявлению, соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Исключение составят официальные спортивные соревнования, которые будут проводиться на объектах, соответствующих требованиям общественной безопасности. Также разрешено проведение массовых мероприятий, если они согласованы с рабочими группами, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.

Власти подчеркивают, что такие меры направлены на обеспечение антитеррористической защиты и безопасности как для жителей региона, так и для его гостей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Bro. Jeffrey Pioquinto, SJ (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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