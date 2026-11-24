Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило РИА Новости, что в регионе функционирует около 50 горячих источников, а интерес туристов к термальным процедурам неуклонно растет. Специфика каждого района края определяется геологическими особенностями, что позволяет использовать ресурсы для различных целей: от охлаждения сверхгорячей воды до лечения с применением вулканических грязей.

В Мостовском районе природная температура термальной воды может достигать 95 градусов Цельсия. Для обеспечения безопасности и комфортности процедур такие потоки круглогодично проходят через систему охлаждения до подходящего режима.

Разнообразие минерального состава

Гидрогеология Апшеронского района связана с наличием вулканических пород. Здесь встречаются как кипятильные родники, так и водоемы с температурой, пригодной для немедленного использования. Белореченский район выделяется наличием месторождений йодобромных и минеральных вод. Характерно, что состав термальных вод Кубани неоднороден, но часто включает в себя бром, йод, натрий, кальций и магний.

Лечебный потенциал Темрюкского района определяется вулканическими грязями. По данным источника, их структура включает сероводород, йод, бор, цинк и другие микроэлементы. В Ейском районе открыты два месторождения лечебных грязей и два источника минеральных вод, различающихся по химическому составу.

Как ранее отмечал TourDom. ru, горнолыжный сезон на курортах Сочи планируют стартовать 18 декабря, что может дополнить зимний ассортимент отдыха в регионе.