Кубань в топе: как Краснодарский край становится магнитом для международного туризма

Кубань признана одним из лучших регионов России для развития международного туризма. По итогам проекта "Открой твою Россию" среди 65 регионов страна Краснодарский край оказался в числе лидеров.

Приоритетные направления — Азия и СНГ

Врио министра курортов и туризма Михаил Зарицкий отметил, что регион активно укрепляет международные связи. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Китаем, Индией, арабскими странами, Беларусью и другими государствами Азии.

"Кубанское гостеприимство" как бренд

Для участия в международных выставках создан специальный проект "Краснодарский край — кубанское гостеприимство". Его символ — казачка с караваем, в очертаниях которого угадываются горы и море, — призван олицетворять уникальное сочетание природы, культуры и традиций края.

Экспертный отбор и продвижение

В экспертный совет программы вошли представители федеральных ведомств, туристической отрасли и цифровых платформ. В ноябре в Москве назовут 10 финалистов, которые получат поддержку в продвижении за рубежом под брендом Discover Russia.

Туристический финал — в формате шоу

Заключительным этапом программы станет медиапроект "Невероятные приключения иностранцев в России". В нём популярные блогеры и туроператоры лично отправятся по маршрутам финалистов, чтобы показать их возможности мировой аудитории.