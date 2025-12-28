Китай вошёл слишком быстро: что на самом деле происходит с торговлей Кубани

Торгово-экономические связи Краснодарского края и Китая за последний год показали резкий скачок, который уже сейчас меняет расстановку сил во внешней торговле региона. Рост оказался настолько значительным, что Кубань фактически закрепляет за собой статус одного из ключевых партнеров КНР в южной части России. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Кубань" со ссылкой на данные профильного департамента администрации края.

Рекордный рост товарооборота

В первом полугодии 2025 года товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой увеличился на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие показатели в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона связывают с расширением экспортных поставок и устойчивым спросом со стороны китайских партнеров.

По структуре экспорта основную долю — 85% — заняли медь и изделия из неё. Значимыми позициями также стали жиры и масла животного и растительного происхождения (6,7%), овощи и корнеплоды (2,1%), мясо и пищевые субпродукты (1,5%), а также масличные семена и технические культуры (1,2%). Таким образом, экспорт Кубани в Китай формируется как за счёт сырьевых, так и агропромышленных товаров.

Китай — ключевой рынок для Кубани

В департаменте напомнили, что по итогам 2024 года Китай занимал второе место в структуре экспорта Краснодарского края после Турции. При этом в сегменте несырьевого неэнергетического экспорта КНР вышла на первое место среди всех внешнеторговых партнеров региона.

"По состоянию на 2024 год Китай занимал второе место в структуре экспорта Краснодарского края после Турции. По несырьевому неэнергетическому экспорту республика занимает первое место в структуре экспорта края", — сообщили в департаменте развития бизнеса и ВЭД.

Власти ожидают, что в 2026 году поставки кубанской продукции в Китай продолжат расти, тогда как импорт останется на уровне 2025 года или изменится незначительно. Это связано с развитием собственного машиностроения и химической промышленности в регионе, что постепенно снижает потребность в зарубежных поставках.

Факторы роста и геополитика

Основатель IGM Expert Наталья Комар отмечает, что дальнейшая динамика сотрудничества будет зависеть от внешнеполитической обстановки и санкционного давления со стороны США и ЕС. Важную роль, по её словам, сыграют государственная политика России, ориентированная на углубление связей с Китаем, а также развитие логистических коридоров и цепочек поставок.

Эксперт считает, что совокупность этих факторов формирует благоприятные условия для роста торговых и инвестиционных связей, усиливая роль Кубани как транспортно-логистического и экономического хаба.

Экспортный потенциал региона

Директор по развитию ГК "Арнейс" Андрей Кузнецов также прогнозирует увеличение объёмов экспорта из Краснодарского края в Китай в ближайшие годы. По его оценке, регион будет усиливать позиции в аграрном секторе, а импортная составляющая постепенно сократится и сосредоточится на товарах, не подлежащих импортозамещению.

Рост товарооборота, таким образом, рассматривается не как разовый эффект, а как элемент долгосрочной перестройки внешнеэкономической стратегии региона.