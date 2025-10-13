Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эарендель — древняя звезда на краю Вселенной
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:31

Кто-то смотрит на нас сквозь тысячелетия: учёные вычислили, где может скрываться ближайшая разумная жизнь

Исследователи рассчитали, что соседняя разумная жизнь может быть у центра галактики

На объединённой конференции EPSC-DPS 2025 в Хельсинки астрономы представили расчёты, согласно которым ближайшая развитая инопланетная культура в нашей галактике может находиться примерно в 33 тысячах световых лет от Земли. Это расстояние почти сопоставимо с отрезком между Солнцем и центром Млечного Пути.

Чтобы такая цивилизация существовала одновременно с человечеством, ей нужно было бы продержаться не менее 280 тысяч лет, а возможно — миллионы. Исследование показывает, насколько редки миры, где могут возникнуть и сохраниться разумные формы жизни.

Сравнение: Земля и гипотетические обитаемые миры

Параметр Земля Гипотетическая планета с 10% CO₂ Гипотетическая планета с 1% CO₂
Доля углекислого газа в атмосфере 0,042% 10% 1%
Продолжительность пригодности для жизни ~3,8 млрд лет (факт) ~4,2 млрд лет (модель) ~3,1 млрд лет (модель)
Уровень кислорода 21% до 18% около 15%
Вероятность существования развитой цивилизации Высокая (реализована) Средняя Низкая

Советы шаг за шагом: как астрономы ищут разум во Вселенной

  1. Сбор данных о звёздах. Учёные наблюдают за системами, где температура и свет звезды подходят для существования воды.

  2. Поиск "биоподписей". Анализируется состав атмосферы — наличие азота, кислорода и углекислоты.

  3. Оценка геодинамики. Важен обмен веществ между недрами и поверхностью, как на Земле: движение литосферных плит поддерживает баланс углекислоты.

  4. Моделирование эволюции. Создаются компьютерные модели, показывающие, сколько времени требуется жизни, чтобы развиться до технологического уровня.

  5. Радиопоиск сигналов. Программы SETI и их аналоги прослушивают диапазоны, где гипотетически могут передаваться искусственные сигналы.

  6. Интерпретация данных. Каждая неудача — не провал, а уточнение вероятностей: если сигнал не найден, значит, шансы на встречу малы, но не равны нулю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что жизнь возможна только при земных условиях.
    Последствие: упускаем иные формы существования, например на метановых или аммиачных планетах.
    Альтернатива: расширять критерии поиска, учитывая химическое разнообразие космоса.

  • Ошибка: полагаться только на радиосигналы.
    Последствие: можем не заметить иные способы связи — лазерные импульсы, нейтринные потоки или оптические коды.
    Альтернатива: развивать мультиспектральные наблюдения и квантовые коммуникационные модели.

  • Ошибка: игнорировать временной фактор.
    Последствие: цивилизации могут не пересекаться во времени, даже находясь рядом.
    Альтернатива: учитывать длительность существования видов и вероятность одновременности.

А что если мы — единственные?

Модель допускает, что вероятность появления разумной жизни крайне мала. Даже если каждая стадия — от органики до технологий — возможна, она должна повториться в строгой последовательности и в узком временном окне. Если где-то это окно закрыто, цивилизация не успевает возникнуть или исчезает, не дожив до возможности общения.

Но даже при минимальных шансах остаётся вероятность, что где-то есть общество, старше нас на миллионы лет. И если сигнал от него дойдёт до Земли, значит, оно всё ещё существует — и, возможно, наблюдает за нами так же, как мы за далёкими мирами.

Плюсы и минусы гипотезы о "редких цивилизациях"

Плюсы Минусы
Объясняет молчание космоса Основана на теоретических допущениях
Стимулирует поиск долговечных миров Сложно проверить экспериментально
Поддерживает идею уникальности Земли Может снижать интерес к дальнейшим исследованиям
Помогает моделировать долговечность цивилизаций Не учитывает формы жизни без технологий

FAQ

Почему именно 33 тысячи световых лет?
Это расчётное расстояние, при котором вероятность существования хотя бы одной цивилизации, совпадающей по времени с нами, становится ненулевой.

Что мешает жизни развиваться в других местах?
Отсутствие стабильной атмосферы, движения плит и подходящей химии. Без углекислоты газовая оболочка рассеивается, а без кислорода невозможен прогресс.

Почему важен уровень кислорода в 18%?
Ниже этого значения не поддерживается огонь, а без огня невозможно выплавлять металлы — фундамент технологий.

Может ли жизнь существовать без кислорода вообще?
Да, но такие организмы останутся примитивными, не способными к развитию интеллекта.

Когда Земля утратит пригодность для жизни?
Через 200 миллионов — миллиард лет, когда углекислота почти исчезнет и растения перестанут расти.

Мифы и правда

  • Миф: жизнь возможна только при нынешнем уровне CO₂ Земли.
    Правда: небольшие отклонения допускаются — более высокий уровень газа способен продлить "жизненный цикл" планеты.

  • Миф: мы уже должны были получить сигнал от инопланетян.
    Правда: даже если сигнал существует, он может идти десятки тысяч лет — и просто не дошёл.

  • Миф: контакт с другой цивилизацией неизбежен.
    Правда: временные и пространственные масштабы галактики делают такие встречи крайне редкими.

Исторический контекст

Идея поиска внеземного разума (SETI) появилась в середине XX века. Первые радиотелескопы, такие как Arecibo и Green Bank, пытались поймать сигналы с других звёзд. С тех пор методы поиска изменились: учёные анализируют спектры планет, исследуют инфракрасные следы технологий и моделируют развитие цивилизаций.

Сегодня космические обсерватории, включая James Webb Space Telescope, помогают уточнять состав атмосфер экзопланет, а проекты вроде Breakthrough Listen ведут самый масштабный радиопоиск в истории. Каждый найденный или не найденный сигнал помогает уточнить вероятность того, что мы не одни.

Три интересных факта

  1. Вероятность пересечения двух разумных цивилизаций во времени — менее одной на миллиард лет существования галактики.

  2. Для появления технологий на Земле понадобилось 4,5 миллиарда лет — почти весь срок пригодности планеты для жизни.

  3. Если бы цивилизация существовала хотя бы 10 миллионов лет, в Млечном Пути могли бы сосуществовать десятки разумных миров.

