ЭВС2-03 Сапсан
ЭВС2-03 Сапсан
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0
Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:05

Кто не успел, тот… всё-таки успел: перед праздниками неожиданно добавили Сапсаны

РЖД увеличили провозные возможности на направлении Москва — Петербург — РЖД

В преддверии новогодних каникул на самом загруженном железнодорожном направлении страны решили увеличить провозные возможности. Для тех, кто не успел заранее приобрести билеты, добавлены дополнительные рейсы скоростных поездов между двумя столицами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

Дополнительные рейсы перед праздниками

"Российские железные дороги" объявили о назначении дополнительных поездов "Сапсан" на период с 27 по 31 декабря включительно. Решение принято на фоне традиционного роста пассажиропотока в конце года, когда многие отправляются к родным и близким.

В компании подчеркнули, что новые рейсы будут курсировать ежедневно. Это должно частично снять напряжение на направлении Москва — Санкт-Петербург в самые востребованные даты.

"В преддверии новогодних праздников работаем волшебниками и добавили "Сапсанов”, чтобы они доставили к семье, друзьям тех, кто не успел купить билет раньше", — сообщили в РЖД.

Расписание новых "Сапсанов"

Согласно опубликованной информации, дополнительный поезд № 766 будет отправляться из Москвы в 11:40. В обратном направлении из Санкт-Петербурга назначен поезд № 763 с отправлением в 11:00.

Таким образом, пассажирам предложили дневные рейсы, которые традиционно пользуются устойчивым спросом у тех, кто планирует поездку без ночных переездов и пересадок.

Продажа билетов и возможные изменения

В РЖД уточнили, что билеты на дополнительные "Сапсаны" уже поступили в продажу. Компания продолжает отслеживать динамику спроса в период новогодних каникул и не исключает дальнейших корректировок расписания.

"Спрос на билеты в новогодние каникулы мониторим постоянно. При необходимости готовы увеличить количество рейсов или составность поездов", — добавили в РЖД.

В компании подчеркнули, что при сохранении высокого интереса пассажиров возможны как новые дополнительные рейсы, так и увеличение числа вагонов в уже назначенных поездах.

