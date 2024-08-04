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Ксения Бородина заявила, что чувствует себя свободной в новых отношениях
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Ксения Бородина рассказала, как чувствует себя в новых отношениях

Ксения Бородина заявила, что чувствует себя свободной в новых отношениях

Телеведущая Ксения Бородина в соцсети Instagram* высказалась о своём новом романе.

По словам телеведущей, она ощущает себя свободной с возлюбленным. Ксения Бородина добавила, что теперь у неё есть желание делиться своими чувствами.

"Знаете, что такое свобода? Это когда нет рамок. Когда тебе больно, ты закрываешься и не впускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать и долго молчать, а иногда — кричать. И вот всё это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне всё равно, кто что скажет, и как оценит. Я просто живу и делаю что хочу. Счастье любило тишину", — заявила она.

Ксения Бородина пока не раскрыла личность своего возлюбленного. Однако в Сети предполагают, что телеведущая встречается с участником шоу "Последний герой. Русский сезон" Николаем Сердюковым.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремискткой и запрещена.

Фото: flickr.com/Paul (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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