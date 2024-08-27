Пару фигурантов дела о покушении на журналистку, медиаменеджера, главного редактора международной информационной телевизионной компании RT Маргариту Симоньян, а также на теле- и радиоведущую, актрису, сценаристку Ксению Собчак признали свою вину. Документация по этому делу есть у российского информационному агентства РИА Новости.

Исходя из имеющейся документации, обвинили в совершённом хулиганстве пятерых человек. Трое из этих граждан не так давно признали свою вину.

Ранее средства массовой информации заявляли, что федеральный государственный орган Российской Федерации СКР окончил расследовать дело участников этой группировки.

Чуть больше года назад ФБР и сотрудники правоохранительной службы информировали о предотвращении подготовки убийства главреда международного телевизионного канала с многоязычной сетью информационных и документальных программ RT. Как позже оказалось, подготовку осуществляли службы Украины. Известно также, что они намеревались убить и журналистку Ксению Собчак.

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