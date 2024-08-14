Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить от должности руководителя Росмолодежи Ксению Разуваеву. Соответствующие распоряжения были опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Ксения Разуваева была освобождена от должности главы федерального агентства по делам молодежи по собственной просьбе. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства было поручено заместителю главы агентства Денису Аширову.
Ксения Разуваева занимала пост руководителя Росмолодежи с 17 июня 2021 года. До этого она работала начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив в управлении президента по общественным проектам. Ранее она также возглавляла Роспатриотцентр и занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей, занимая должность заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
Фото: Телеграм-канал Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
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