Дочерняя компания фармацевтического концерна "Промомед" АО "Биохимик" запустила производство аналога наиболее востребованного лекарственного средства в российских аптеках. Препарат для профилактики инсульта оказывает аналогичное действие лекарству от фармгиганта Bayer.
Согласно информации, опубликованной на официальном портале Росздравнадзора 27 июня, АО "Биохимик", входящее в структуру "Промомед", выпустило в обращение пять серий медикамента с международным непатентованным наименованием ривароксабан. Этот препарат является аналогом лекарства для предотвращения инсульта, разработанного компанией Bayer.
Стоит отметить, что речь идет о воспроизведенной версии одного из наиболее продаваемых медикаментов как в мировом масштабе, так и на российском рынке. По данным аналитической компании DSM Group, в 2023 году оригинальный препарат занимал лидирующую позицию по объему продаж в аптечных сетях России, с оборотом около 15 миллиардов рублей. При этом важно подчеркнуть, что срок действия патента на оригинальный препарат Bayer еще не истек.
На сайте Росздравнадзора не указано точное количество упаковок ривароксабана, произведенных компанией "Промомед". На момент публикации информации препарат еще не поступил в розничную продажу, о чем свидетельствуют данные онлайн-агрегатора аптек "Мегаптека", отслеживающего ассортимент крупнейших аптечных сетей страны.
Это событие вызывает ряд вопросов относительно законности выпуска аналога запатентованного препарата и возможной реакции компании Bayer на появление конкурента на российском фармацевтическом рынке.
Фото: Wikimedia Commons/ Andre Zelck
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