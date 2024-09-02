Обрезка крыжовника для крупной ягоды. Должна получиться чаша со свободной серединой

Крыжовник — это культура, которая требует ежегодной обрезки, начиная с третьего года жизни кустарника. Весной крыжовник просыпается очень рано, поэтому для его обрезки, а также жимолости, малины и смородины лучше выбрать погожий осенний день.

Вот простой цикл обрезки:

Основание куста

Осмотрите основание куста и удалите все молодые слабые и только появившиеся побеги. Если у вас уже есть 5-7 здоровых крепких побегов, то больше этому кусту и не нужно. Срежьте эти побеги без оставления пеньков.

Ярус нижних веток

Найдите ветки, которые опускаются вниз, и также удалите их.

Внутри куста

Крыжовник, особенно старые сорта, склонен к заболеваниям мучнистой росой, поэтому ему нужно обеспечить пространство для проветривания. Уберите сухие, обломанные и слаборазвитые побеги. Также удалите побеги, растущие внутрь куста.

В результате обрезки куст крыжовника будет выглядеть как чаша со свободной серединой, что позволит ягодам следующего года свободно размещаться на ветках, а основная концентрация которых будет по периферии.

Уточнение: Крыжовник обыкновенный является одним из основных ягодных кустарников. Плоды употребляются в пищу свежими или используются для приготовления варенья, киселей, конфитюра, компота, желе, мармелада, начинки для конфет и вина. На зиму ягоды сушат, маринуют или измельчают и засыпают сахаром (как смородину).

Применяется в медицине. Плоды крыжовника рекомендуют при нарушении обмена веществ и ожирении. В народной медицине их употребляют как послабляющее средство, а также как мочегонное и желчегонное. Ценится как медонос — самый ранний из ягодных кустарников.

Фото: commons. wikimedia. org/Тия Монто(Attribution-Share Alike 4.0)