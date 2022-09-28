Проблемы с вывозом мусора в Петербурге привели к росту популяции крыс

В Петербурге проблема расплодившихся крыс не теряет актуальности. Администрация Александра Беглова не спешит решать сложившуюся ситуацию. В результате портал "Наш Санкт-Петербург" переполнен жалобами горожан на происходящее около мусорных площадок.

Эксперты уже отмечали, что грызуны стали плодиться именно после старта мусорной реформы. С начала года региональный оператор "НЭО" не справляется со своими обязанностями. Отходы на мусорных площадках могут лежать длительное время. Таким образом переполненные контейнеры облюбовали крысы. В администрации Александра Беглова практически не предпринимают попыток исправить ситуацию.

Многие жители города жалуются на неэффективную работу регоператора Смольного. Так, Александр Д., проживающий по улице Дыбенко, рассказал о крысиных норах около его дома.

Грызунов заметили и в Петроградском районе. Как сообщает петербуржец с улицы Чапаева, около его дома крысы бегают по помойке.

"К неочищенным урнам пришли крысы. Урна находится на детской площадке. Кроме птиц ее, судя по всему, так же решили навещать и крысы", - пожаловался житель Кировского района.

"Уже месяц свалка мусора. Вонь и грязь! Бегают крысы! Пухто не вывозят", - отметила другая жительница города.

В некоторых случаях профильные службы все же реагируют на жалобы. Мусор вывезли, однако спустя несколько дней ситуация повторилась, а крысы снова стали бегать по отходам.

"С момента отчета об уборке территории ситуация за 3 дня вернулась к тому что есть. Помимо всего прочего теперь на неубранной территории зафиксированы крысы", - отметила автор заявки.

Подобных жалоб на портале "Наш Санкт-Петербург" достаточно много. Такое "разведение" грызунов грозит Северной столице распространением инфекционных заболеваний. Однако подобные риски не стимулируют регоператора "НЭО" работать более эффективно. Несмотря на десятки крыс даже на Московском вокзале, Смольный продолжает игнорировать проблему.