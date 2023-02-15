Петербуржцы массово жалуются в Смольный на протечки в крышах после наступления оттепели

Жители Санкт-Петербурга продолжают массово жаловаться на протечки в крышах. После наступления тепла неубранный с крыш снег начал таять, но подведомственный Смольному "Фонд капитального ремонта" (ФКР) не торопиться решать проблемы горожан.

На данный момент на портале "Наш Санкт-Петербург" без внимания остаются 700 жалоб на протекающие кровли. При этом есть и обращения, которые обозначены как "просмотренные", однако проблема так и остается нерешенной. Согласно данным интерактивной карты сервиса, протечки в крышах волнуют петербуржцев во всех районах города, однако более остро вопрос стоит в центре, где аварийных домов больше всего.

"Ремонт кровли, который был якобы произведен после обращения № 4814266 не устранил проблему. С крыши как текло, так и течет", — говорится в одном из сообщений петербуржца из Невского района.

Стоит отметить, что проблема повреждения кровель в жилых домах Петербурга является системной, и с оттепелью горожане начинают чаше сообщать в Смольный о протечках, но представители ФКР и губернатор Александр Беглов не относятся к ситуации с должным вниманием. Вследствие этого жителям города на Неве приходится испытывать неудобства и жить в сырых квартирах.