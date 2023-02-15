Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 73,8645
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 79,3355
Петербуржцы массово жалуются в Смольный на протечки в крышах после наступления оттепели
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:53

Петербуржцы массово жалуются в Смольный на протечки в крышах после наступления оттепели

Жители Санкт-Петербурга продолжают массово жаловаться на протечки в крышах. После наступления тепла неубранный с крыш снег начал таять, но подведомственный Смольному "Фонд капитального ремонта" (ФКР) не торопиться решать проблемы горожан.

На данный момент на портале "Наш Санкт-Петербург" без внимания остаются 700 жалоб на протекающие кровли. При этом есть и обращения, которые обозначены как "просмотренные", однако проблема так и остается нерешенной. Согласно данным интерактивной карты сервиса, протечки в крышах волнуют петербуржцев во всех районах города, однако более остро вопрос стоит в центре, где аварийных домов больше всего.

"Ремонт кровли, который был якобы произведен после обращения № 4814266 не устранил проблему. С крыши как текло, так и течет", — говорится в одном из сообщений петербуржца из Невского района.

Петербуржцы массово жалуются в Смольный на протечки в крышах после наступления оттепели. 11280.jpeg

Стоит отметить, что проблема повреждения кровель в жилых домах Петербурга является системной, и с оттепелью горожане начинают чаше сообщать в Смольный о протечках, но представители ФКР и губернатор Александр Беглов не относятся к ситуации с должным вниманием. Вследствие этого жителям города на Неве приходится испытывать неудобства и жить в сырых квартирах.

Мир

В районе Красного Лимана украинские власти возводят несколько эшелонов обороны

К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские предприятия.

Читать полностью

ВСУ могут блокировать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область

Но об этом известно российскому командованию.

Читать полностью

Общество

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля

Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения

Читать полностью

Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины

Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко

Читать полностью

Новости