Крупнейшая индийская криптобиржа WazirX подверглась масштабной кибератаке, в результате которой злоумышленники вывели свыше $235 млн в различных криптовалютах на адреса криптомиксера. Представители биржи подтвердили инцидент, но не раскрыли точную сумму ущерба.
Эксперты кибербезопасности из Cyvers, специализирующиеся на блокчейне, установили, что поначалу WazirX игнорировала предупреждения. Анализ показал, что украдены активы в стейблкоине USDT, криптовалюте GALA, мемкоине PEPE и других монетах, частично конвертированных в Ethereum (ETH) и направленных на адрес криптомиксера Tornado Cash.
Исследователи идентифицировали адрес, где хранятся похищенные активы, на котором, по данным на 11:00 мск, находились токены на сумму более $200 млн.
Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать эти операции. Компании по кибербезопасности постоянно мониторят адреса кошельков криптобирж на признаки подозрительной активности. Криптомиксеры, однако, предназначены для обфускации транзакций, смешивая средства с множеством других, чтобы сделать отслеживание отправителя невозможным.
WazirX, основанная в 2018 году и предлагающая более 200 криптоактивов с суточным торговым объемом свыше $2 млн, может пострадать от одной из крупнейших хакерских атак в криптовалютной сфере 2024 года. Напомним, что в мае хакеры украли биткоины на $305 млн с японской криптобиржи DMM Bitcoin, а позднее владельцы биржи собрали $321 млн для компенсаций пострадавшим пользователям.
Фото: From Wikimedia Commons/ Chief Photographer
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