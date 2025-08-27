Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крымский мост
Крымский мост
© kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:33

Трехчасовое ожидание: гигантская пробка образовалась перед Крымским мостом

Более тысячи машин ожидают въезд на Крымский мост со стороны Керчи

Значительные заторы образовались на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. По данным на 18:00, в очереди на ручной досмотр скопилось 1030 автомобилей, время ожидания превышает три часа.

При этом со стороны Таманского полуострова ситуация кардинально отличается — там очереди перед пунктом досмотра полностью отсутствуют. Такая асимметрия вызывает особое внимание, учитывая, что официальный прогноз загруженности на конец августа предполагал благоприятную обстановку с временем ожидания не более одного часа.

Оперативный информационный канал Крымского моста продолжает мониторить ситуацию в реальном времени. Причины столь значительного скопления транспортных средств именно с керченской стороны не уточняются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму спасатели сняли туриста со скалы на маршруте Чертова лестница под Ялтой 25.08.2025 в 21:42

На грани пропасти: турист сорвался на Чёртовой лестнице в Ялте

Под Ялтой турист сорвался со скалы во время похода по тропе Чертова лестница. Спасатели успели вовремя, но история могла закончиться иначе.

Читать полностью » Туристический поток в Севастополе вырос на 52% в 2025 году 24.08.2025 в 21:39

Рекордный рост: как Севастополю удалось стать туристическим магнитом

Севастополь демонстрирует впечатляющий рост туристической привлекательности — по данным губернатора Михаила Развожаева, в 2025 году поток туристов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим периодом. Такой значительный прогресс стал темой обсуждения на встрече главы региона с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Читать полностью » Краснодарский край усилил лидерство на ипотечном рынке апартаментов 24.08.2025 в 21:30

Краснодарский край рвёт рынок: апартаменты у моря обошли Москву

Краснодарский край удерживает 24,2% ипотечного рынка апартаментов, увеличив долю на 7,8%. Москва теряет позиции — в чем причина и что делать с аутсайдерами?

Читать полностью » Почти сто ДТП с детьми произошло в Крыму с начала года 24.08.2025 в 18:34

Крымские аварии глазами статистики: где детская беспечность встречается с безответственностью взрослых

С начала 2025 года в Крыму зафиксировано 81 ДТП с участием детей. Как избежать трагедий и почему важно соблюдать правила перевозки?

Читать полностью » Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок 24.08.2025 в 17:29

Последние дни лета — и Крым рвёт чарты: какие города заняли топ в августе

В августе 2025 года россияне выбирают Крым: самые популярные курорты, такие как Ялта и Евпатория, предвещают незабываемый отдых и низкие цены!

Читать полностью » Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон 24.08.2025 в 14:46

Внеплановое перекрытие: на Крымском мосту остановили движение транспорта

Движение автотранспорта через Крымский мост полностью приостановлено по обеим направлениям. Об этом сообщил официальный информационный центр сооружения в своем Telegram-канале, призвав находящихся на мосту и в зонах досмотра граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников служб безопасности.

Читать полностью » МЧС Ростовской области усиливает свое оснащение детекторами против дронов за 1 млн рублей 23.08.2025 в 23:35

На страже неба: спасатели Дона закупят систему обнаружения БПЛА для борьбы с беспилотными угрозами

Главное управление МЧС РФ по Ростовской области объявило о планах приобретения специализированного оборудования для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая закупка размещена на официальном портале государственных заказов. Согласно техническому заданию, общая стоимость контракта превышает один миллион рублей.

Читать полностью » В крымских клиниках развивают современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний 23.08.2025 в 20:46

Кардиология в Крыму выходит на новый уровень: ангиограф и передовые методики

Крымские клиники кардинально меняют подход к лечению сердечных заболеваний, внедряя новейшие технологии и программы реабилитации для пациентов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Специалисты назвали арбуз продуктом для профилактики сердечных заболеваний и поддержки тестостерона
Дом

Белый уксус и лимон помогут убрать духоту и затхлость в доме
Спорт и фитнес

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев показал упражнения для укрепления спины
Наука и технологии

Ученые выявили биомаркеры, влияющие на продолжительность жизни
Еда

Терапевт рекомендовала пить воду с кофе для защиты сердца, желудка и зубов
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, какие риски несут спортивные энергетики для здоровья
Питомцы

Учёные из Университета Линкольна доказали, что крик вызывает стресс у собак
Садоводство

Ботаники пояснили, что вишня — костянка, как слива и абрикос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru