Трехчасовое ожидание: гигантская пробка образовалась перед Крымским мостом

Значительные заторы образовались на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. По данным на 18:00, в очереди на ручной досмотр скопилось 1030 автомобилей, время ожидания превышает три часа.

При этом со стороны Таманского полуострова ситуация кардинально отличается — там очереди перед пунктом досмотра полностью отсутствуют. Такая асимметрия вызывает особое внимание, учитывая, что официальный прогноз загруженности на конец августа предполагал благоприятную обстановку с временем ожидания не более одного часа.

Оперативный информационный канал Крымского моста продолжает мониторить ситуацию в реальном времени. Причины столь значительного скопления транспортных средств именно с керченской стороны не уточняются.