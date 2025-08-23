Рост нарушений в Крыму бьёт рекорды — туристический сезон стал ловушкой для водителей

21.08.2025 в 23:03

Покорить Крымские горы и выжить: что нужно знать, чтобы не стать жертвой собственной беспечности

Бархатный сезон в Крыму привлекает туристов в горы. Но походы требуют подготовки! Узнайте о главных ошибках, необходимой экипировке и правилах безопасности от спасателей.

21.08.2025 в 22:11

Лето на Чёрном море не сдаётся: пляжный сезон продлится дольше обычного

Сочи и Крым встречают туристов тёплой погодой: +25…+30 °C, солнце и море без дождей. Курортный сезон продлится до конца сентября.

21.08.2025 в 20:55

Огонь в Крыму идёт быстрее машин: угроза Малиновке и Васильевке

У Лучевого сухая трава вспыхнула и пошла на Малиновку и Васильевку. Авиация МЧС и 160 спасателей сдерживают фронт огня опашкой и сбросами воды.

20.08.2025 в 23:15

Жёлто-чёрное чудо Крыма: почему не стоит убегать от паука-осы

В Крыму всё чаще встречается паук-оса (Argiope bruennichi). Где он обитает? Опасен ли его укус? Какую роль играет в экосистеме этот яркий паук, похожий на осу?

20.08.2025 в 22:08

Водители Крыма в панике: чего ждать от цен на топливо осенью

Минтопэнерго Крыма раскрыло структуру цен на топливо: оптовые рекорды, логистика и влияние на розницу. Почему возникают перебои с Аи-95?

20.08.2025 в 21:01

Потеря урожая: 20% белого винограда в Крыму под угрозой — климат взял своё

В Крыму началась уборка винограда, но из-за засухи и заморозков урожай может сократиться на 15-18%. Особенно пострадают белые сорта. Что ждет виноделов?

19.08.2025 в 18:25

Крымский мост: движение рекордное, ожидание — ещё больше

Крымский мост пропускает более 600 авто в час, но время ожидания достигает 6 часов. Власти Крыма принимают меры для облегчения ожидания водителей на Крымском мосту.

19.08.2025 в 17:27

Крым и Херсонская область стали ближе: новый автобусный маршрут — расписание и цены

Запущен новый автобусный маршрут Евпатория-Геническ! Узнайте расписание, цену билета и маршрут следования автобуса, соединяющего Крым и Херсонскую область.

