Рост нарушений в Крыму бьёт рекорды — туристический сезон стал ловушкой для водителей
В разгар туристического сезона на полуострове зафиксировано значительное увеличение количества нарушений правил дорожного движения, сообщает телеканал "Крым 24" со ссылкой на начальника центра автоматизированной фиксации ГАИ МВД Крыма Дмитрия Леонтьева.
Июль 2025 года стал рекордным:
-
зарегистрировано 800 тыс. нарушений;
-
в июле 2024 года — около 600 тыс.;
-
рост составил 200 тыс. случаев.
По словам Леонтьева, увеличилось и число тяжких нарушений:
-
выезды на встречную полосу;
-
превышение скорости до 200 км/ч;
-
игнорирование пешеходов на "зебре".
Многие туристы, получив штрафы, заявляют, что не знали о работе автоматизированных комплексов фиксации.
Ведомство напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно в условиях повышенной загруженности дорог в курортный сезон.
