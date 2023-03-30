Пытавшегося поджечь военкомат в Крыму приговорили к десяти годам лишения свободы

Местный житель Крыма пытался поджечь военкомат в Симферополе, за что приговорен к 10-ти годам лишения свободы. Решение вынес Верховный суд Крыма, передает прее-служба госоргана.
"Ему окончательно назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей"
Это не первый случай судопроизводства такого типа. Например, ранее, в середине марта, суд приговорил к 1,5 годам условного заключения жителя Ярославля за поджог баннера с буквой Z в центре города.
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