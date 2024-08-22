Аномальная погода в Крыму: как изменение климата влияет на урожай винограда и производство вина

Виноделы Крыма обеспокоены воздействием необычных погодных условий на урожайность и качество вина. Ранняя весна и засушливое лето привели к изменениям в сроках сбора винограда, что, в свою очередь, повлияет на его характеристики, объем и цены.
Наталья Алейникова, заместитель директора НИИ виноградарства и виноделия "Магарач", отметила, что в Крыму не было столь необычного сезона на протяжении 37 лет. Энолог Олег Репин вспомнил, что в конце августа впервые задумался о сборе винограда среднеспелых сортов. Кира Ефимова из винодельни LE К2 сообщила, что текущий год стал самым жарким за три десятилетия, и они начали сбор урожая на три с половиной недели раньше.
Павел Швец из UPPA Winery также отметил множество сюрпризов этого сезона, в том числе меньший уровень осадков и повышенные температуры. Несмотря на сложные условия, некоторые винодельни отмечают удовлетворительные результаты, ожидая, что урожай останется на уровне прошлого года.
Фото: commons.wikimedia.org/Ezhuttukari (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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