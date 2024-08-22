Власти Крыма заверяют: Топливные поставки стабильны после инцидента в порту "Кавказ"

Власти Крыма уверяют, что ситуация с топливом в регионе стабильна, несмотря на инцидент в порту "Кавказ". По словам Олега Крючкова, советника главы региона по информационной политике, поставки топлива осуществляются по различным маршрутам, и никаких нехваток полуострову не угрожает.



Четверг, 22 августа, стал днем атаки киевского режима на железнодорожный паром, который перевозил цистерны с топливом. Пожар, классифицированный как третий по уровню сложности, вызван повреждениями, полученными от удара ВСУ. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в порту нет активных очагов возгорания, паром затонул.



Крючков также упомянул в своем Telegram-канале о распространении недостоверной информации по вопросу топлива, назвав это попыткой провокации. "Сосредоточьтесь на данных только из официальных источников," — отметил он.

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