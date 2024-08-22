Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Власти Крыма: Ситуация с топливом стабильна, несмотря на инцидент в порту
  1. Главная
  2. Страна

Власти Крыма заверяют: Топливные поставки стабильны после инцидента в порту "Кавказ"

Власти Крыма: Ситуация с топливом стабильна, несмотря на инцидент в порту "Кавказ"

Власти Крыма уверяют, что ситуация с топливом в регионе стабильна, несмотря на инцидент в порту "Кавказ". По словам Олега Крючкова, советника главы региона по информационной политике, поставки топлива осуществляются по различным маршрутам, и никаких нехваток полуострову не угрожает.

Четверг, 22 августа, стал днем атаки киевского режима на железнодорожный паром, который перевозил цистерны с топливом. Пожар, классифицированный как третий по уровню сложности, вызван повреждениями, полученными от удара ВСУ. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в порту нет активных очагов возгорания, паром затонул.

Крючков также упомянул в своем Telegram-канале о распространении недостоверной информации по вопросу топлива, назвав это попыткой провокации. "Сосредоточьтесь на данных только из официальных источников," — отметил он.

Фото: commons.wikimedia.org/Fiksiknet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Венгрия сократит число мест для украинский беженцев

Венгрия сократит число мест для украинский беженцев

Венгрия уменьшила объем предоставления льготного жилья украинским беженцам. В городе Коч, расположенном на западе страны, уже выселили около сотни беженцев, утративших право на жилищную поддержку. В целом, изменения коснутся примерно трех четвертей украинских беженцев в Венгрии, сообщает портал 24.hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет.

Читать полностью
Хуситы заявили об успешных атаках на два судна в Аденском заливе и Красном море

Хуситы заявили об успешных атаках на два судна в Аденском заливе и Красном море

Вооружённые силы "Ансар Алла" (хуситов), правящего на севере Йемена, сообщили о проведении успешных атак на два судна в Красном море и Аденском заливе.

Читать полностью

Общество

В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое

В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое

По данным, представленным Центральным банком России, в июле банковские учреждения выдали ипотек на сумму 356 миллиардов рублей, что заметно меньше суммы, выданной в июне (788 миллиардов рублей).

Читать полностью
Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам

Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам

Продюсер Иосиф Пригожин поведал, как они с певицей Валерией необычно проводят время ночью.

Читать полностью

Новости