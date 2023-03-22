Несколько радиостанций на территории Крыма и Севастополя распространяют ложную информацию об эвакуации людей с полуострова. Причина тому - непредвиденный взлом сигнала вещания. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и советник главы Крыма Олег Крючков.
"Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь"
Развожаев предполагает, что такой злом связан с неудачной утренней атакой надводных беспилотников на город, сказав: "Не получилось атака в реальности, ну хоть людей запугаем".
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