Несколько радиостанций на территории Крыма и Севастополя распространяют ложную информацию об эвакуации людей с полуострова. Причина тому - непредвиденный взлом сигнала вещания. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и советник главы Крыма Олег Крючков.

"Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь"

Развожаев предполагает, что такой злом связан с неудачной утренней атакой надводных беспилотников на город, сказав: "Не получилось атака в реальности, ну хоть людей запугаем".