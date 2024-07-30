Более 360 подстанций Керчи и близлежащих населенных пунктов обесточены из-за аварии на высоковольтной подстанции.
Без электроэнергии остались более 53 тыс человек, сообщили в минэнерго Крыма.
Также в городе на восточной части Крыма нет воды.
Ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин рассказал, что на высоковольтной подстанции в Керчи произошло срабатывания отключающего устройства, что привело к отключению света.
Керчь — город в восточной части Крыма, расположенный на берегу Керченского пролива. Является городом-героем.
Фото: agenciabrasil. ebc.com.br/Marcello Casal Jr/Agência Brasil(Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)
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