Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-07-21_-_Vodafone_5G_Standort_Hattstedt1.jpg by Fabian Horst
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Симферополь отключат от мира? Туристы останутся без связи в разгар отпуска

Туристам в Крыму рекомендовали готовиться к перебоям с интернетом и использовать офлайн-карты

Лето на курортах — это не только солнце и пляжи, но и… тишина в эфире. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в популярных туристических точках Крыма — Симферополе, Ялте и Евпатории — в августе возможны отключения мобильного интернета. Сроки варьируются от нескольких часов до нескольких дней.

Зачем отключают интернет?
Причина временных ограничений — противодействие вражеским дронам. Как пояснили в оперативном штабе Крыма, отключения — меры безопасности. Они вводятся в том числе для предотвращения утечек информации и повышения контроля над воздушным пространством.

Подобная практика уже применялась в этом году: с перебоями сталкивались жители сразу в 30 российских регионах. Массовые жалобы поступали из Москвы и Санкт-Петербурга, особенно в период перед Днём Победы — тогда ограничения действовали в ночь на 7 мая.

Как оставаться на связи?
Чтобы не потеряться в цифровом вакууме, жителям и туристам советуют:

  • подключаться к Wi-Fi в отелях, кафе и других заведениях;
  • использовать звонки и SMS — они продолжат работать без перебоев;
  • заранее загружать офлайн-карты и брони.

Особенно важно подготовиться тем, кто планирует поездки по полуострову, участвует в экскурсиях или ожидает важные сообщения.

