Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в интервью на YouTube-канале Dialogue Works заявил, что полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — это лишь вопрос времени. По его словам, признаки этого очевидны уже сейчас.
"Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах. Мы уже видим военную катастрофу в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии обороны ВСУ ", — рассказал эксперт.
По словам аналитика, вторжение украинских подразделений на территорию Курской области совершенно бесполезная операция, которая может ускорить трагический конец киевского режима.
"Это не изменит ход конфликта. Украина мертваОна ещё подаёт признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали", — заключил Джонсон.
Фото: flickr.com/МО Украины(public domain)
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