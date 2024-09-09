Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье

В Подмосковье, около 13:30 9 сентября, разбился самолёт Ан2, как сообщают оперативные службы и информ агенство "Интерфакс".
Экипаж, который состоял из двух человек — погиб. Телеграм-канал 112 поясняет, что борт проходил испытательный полёт и потерпел крушение у посёлка Ватулино Рузскго городского округа.
Экстренные службы уже работают на месте крушения. Крушение произошло в районе аэродрома, который находится у Ватулино.
Самолёт использовался парашутным клубом. По предварительным данным, самолёт испытывали после длительного ремонта, сообщает Mash.
Ан2 в народе назвают "кукурузником", самолёт обычно используется для хозяйственных целей.
Фото: Telegram-канал 112
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