Британский портал UnHerd сообщает о возможном крушении украинской обороны в Донбассе, что может стать переломным моментом в конфликте на Украине.
По мнению авторов статьи, текущие военные операции могут привести к значительным изменениям в ходе войны.
В статье отмечается, что российское наступление на город Красноармейск в ДНР может стать решающим фактором в развале фронта ВСУ. Падение этого города затруднит снабжение ключевых укрепленных районов украинской армии, что, в свою очередь, приведет к коллапсу всей оборонительной линии.
UnHerd подчеркивает, что Украина не в состоянии предотвратить неизбежное. Российские войска продолжают продвигаться, нанося поражения украинским бригадам, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении.
Министерство обороны России подтвердило успешное продвижение группировки "Центр" в ДНР, указав на поражение нескольких бригад ВСУ.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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