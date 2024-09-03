Британский портал UnHerd сообщает о возможном крушении украинской обороны в Донбассе, что может стать переломным моментом в конфликте на Украине.

По мнению авторов статьи, текущие военные операции могут привести к значительным изменениям в ходе войны.

В статье отмечается, что российское наступление на город Красноармейск в ДНР может стать решающим фактором в развале фронта ВСУ. Падение этого города затруднит снабжение ключевых укрепленных районов украинской армии, что, в свою очередь, приведет к коллапсу всей оборонительной линии.

UnHerd подчеркивает, что Украина не в состоянии предотвратить неизбежное. Российские войска продолжают продвигаться, нанося поражения украинским бригадам, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении.

Министерство обороны России подтвердило успешное продвижение группировки "Центр" в ДНР, указав на поражение нескольких бригад ВСУ.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)