I6A8361
© commons.wikimedia.org by Северный Амур is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:32

Трагедия на Малом Енисее: один спасся вплавь, трое пропали после крушения катера

Четыре человека пострадали при крушении катера на реке Малый Енисей в Туве

В Республике Тыва произошло чрезвычайное происшествие на водном транспорте — в акватории реки Малый Енисей перевернулось скоростное судно с людьми на борту. Инцидент зарегистрирован днем в районе села Усть-Ужеп Каа-Хемского района.

Согласно предварительной информации, на момент аварии на катере типа "Борус" находились четыре человека. Одному из пассажиров удалось самостоятельно добраться до берега вплавь после крушения. Судьба остальных троих остается неизвестной — в настоящее время развернута масштабная поисково-спасательная операция.

К месту происшествия оперативно прибыли расчеты инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Тыва, сотрудники полиции и представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры для проведения процессуальной проверки. Спасатели обследуют акваторию и береговую линию с применением специального оборудования.

Легкое скоростное судно с водометным двигателем "Борус", потерпевшее крушение, относится к категории маломерных судов и пользуется популярностью для речных прогулок и рыбалки в регионе. Точные причины инцидента устанавливаются специалистами.


