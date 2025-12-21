Крупный перевод больше не проходит молча: банк может вмешаться в последний момент

Крупные денежные переводы в российских банках всё чаще сопровождаются дополнительными проверками, которые для клиентов выглядят непривычно. При попытке отправить значительную сумму операция может быть приостановлена, а сам перевод — отложен до выяснения деталей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Блокировка операций и вопросы клиентам

Как отмечается в публикации, при переводе крупной суммы банк может временно заблокировать операцию. После этого с клиентом связывается сотрудник кредитной организации для уточнения обстоятельств перевода. Проверка проводится в индивидуальном порядке и может занять определённое время.

В ходе разговора клиенту задают несколько вопросов. В частности, его просят пояснить, кем ему приходится получатель денежных средств, а также подтвердить паспортные данные адресата перевода. Дополнительно необходимо объяснить, с какой целью отправляются деньги и на что именно они будут использованы.

Причины усиленного контроля

По данным РИА Новости, такие меры связаны с противодействием мошенническим схемам. Банки стремятся убедиться, что клиент действует осознанно и не находится под давлением третьих лиц. Особое внимание уделяется ситуациям, когда перевод осуществляется впервые или сумма значительно превышает обычные операции по счёту.

Финансовые организации используют подобные проверки как один из инструментов защиты клиентов от телефонных и онлайн-мошенников, которые нередко убеждают жертв переводить крупные суммы под различными предлогами.

В каких банках действует практика

В публикации подчёркивается, что конкретные банки, применяющие такую схему контроля, не называются. Также не уточняется, действует ли единый порог суммы, после которого автоматически запускается процедура проверки, или каждая операция оценивается индивидуально.

При этом источники отмечают, что подобные вопросы могут стать частью стандартной практики для крупных переводов, особенно в условиях роста числа мошеннических преступлений в финансовой сфере.

Что это означает для клиентов

Эксперты обращают внимание, что усиление контроля может увеличить время проведения отдельных операций. В то же время банки рассматривают такие меры как способ снизить риски хищения средств и защитить клиентов от финансовых потерь.

В кредитных организациях подчёркивают, что при корректных ответах и отсутствии подозрений перевод, как правило, проводится после завершения проверки.