От вулканов до океана: на Дальнем Востоке готовят уникальный круизный маршрут

В 2026 году на Дальнем Востоке планируют запустить новый десятидневный круизный маршрут, который соединит Камчатку, Сахалин и Приморье. Обсуждение проекта состоялось на встрече глав регионов, сообщили в правительстве Камчатского края.

По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, эта инициатива поможет сделать круизный туризм более доступным и привлечет дополнительный поток путешественников. Ожидается, что проект положительно скажется на экономике: будут созданы новые рабочие места, а местные туристические компании, гостиницы и рестораны получат дополнительный доход.

Маршрут позволит пассажирам увидеть уникальную природу и культурные достопримечательности трех регионов. Для круиза подготовят специально обученных гидов, которые смогут рассказывать о каждом из них. В будущем линию могут продлить до стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает её ещё более привлекательной для иностранных туристов.

"Запуск круизной линии позволит сделать этот вид туризма популярным, обеспечит его ценовую доступность. Также рассчитываем на экономический эффект: создание рабочих мест, увеличение оборота туристических компаний, гостиничного комплекса и предприятий общепита", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Первые рейсы запланированы на лето 2026 года, и организаторы рассчитывают, что новый маршрут станет популярным как среди россиян, так и среди гостей из-за рубежа.