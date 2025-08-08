Семейный лайнер? Там — блевотина, сажа и ноль реакции: британцы подают жалобу
Семейный отдых в Испании для британской пары превратился в настоящее испытание. Вместо обещанного безмятежного круиза на борту MSC Cruises Virtuosa, Иэн и Салли Райт с детьми и тёщей столкнулись с грязью, шумом и равнодушием экипажа. Об этом сообщает The Sun.
"Семейный лайнер" оказался не таким уж семейным
12 июля семья из Сандерленда отправилась в двухнедельное плавание, выбрав судно, заявленное как идеальное для отдыха с детьми. Но реальность оказалась далека от ожиданий:
- Пассажиры в барах регулярно напивались, создавая шум и беспорядок.
- Во время ужина один из туристов не сдержался — его вырвало прямо в зале на глазах у всех.
- Уборка заняла полчаса, что окончательно испортило аппетит.
"Это был ужас, а не отдых. Мы хотели семейного уюта, а получили ночной клуб на воде", — рассказывает Иэн Райт.
Сажа, аллергия и отсутствие реакции от компании
Особенно возмутил Райтов эпизод с водными аттракционами, когда их дети вернулись в буквальной черной сажей. Как выяснилось, на верхней палубе осел дым из корабельных труб, и в местах детского досуга не было никакой очистки или предупреждений.
Через пару дней у их дочери началась аллергическая реакция.
"Мы немедленно обратились к персоналу, но никто из MSC Cruises так и не отреагировал. Ни компенсаций, ни объяснений", — возмущается семья.
Тишина от MSC Cruises
Компания не дала официального ответа на жалобы семьи. По словам Райтов, даже после письменного обращения в службу поддержки они не получили внятного объяснения по поводу произошедшего.
"Если это считается "семейным круизом", то нам страшно представить, как выглядит обычный", — резюмировал Иэн.
Почему это важно
Эта история поднимает серьёзные вопросы о реальной безопасности и соответствии ожиданий в круизной индустрии. Брендированное обещание "семейного формата" без подкрепления соответствующим сервисом может не только испортить отпуск, но и нанести вред здоровью пассажиров.
