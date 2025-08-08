Семейный лайнер? Там — блевотина, сажа и ноль реакции: британцы подают жалобу

Семейный отдых в Испании для британской пары превратился в настоящее испытание. Вместо обещанного безмятежного круиза на борту MSC Cruises Virtuosa, Иэн и Салли Райт с детьми и тёщей столкнулись с грязью, шумом и равнодушием экипажа. Об этом сообщает The Sun.

"Семейный лайнер" оказался не таким уж семейным

12 июля семья из Сандерленда отправилась в двухнедельное плавание, выбрав судно, заявленное как идеальное для отдыха с детьми. Но реальность оказалась далека от ожиданий:

Пассажиры в барах регулярно напивались, создавая шум и беспорядок.

Во время ужина один из туристов не сдержался — его вырвало прямо в зале на глазах у всех.

Уборка заняла полчаса, что окончательно испортило аппетит.

"Это был ужас, а не отдых. Мы хотели семейного уюта, а получили ночной клуб на воде", — рассказывает Иэн Райт.

Сажа, аллергия и отсутствие реакции от компании

Особенно возмутил Райтов эпизод с водными аттракционами, когда их дети вернулись в буквальной черной сажей. Как выяснилось, на верхней палубе осел дым из корабельных труб, и в местах детского досуга не было никакой очистки или предупреждений.

Через пару дней у их дочери началась аллергическая реакция.

"Мы немедленно обратились к персоналу, но никто из MSC Cruises так и не отреагировал. Ни компенсаций, ни объяснений", — возмущается семья.

Тишина от MSC Cruises

Компания не дала официального ответа на жалобы семьи. По словам Райтов, даже после письменного обращения в службу поддержки они не получили внятного объяснения по поводу произошедшего.

"Если это считается "семейным круизом", то нам страшно представить, как выглядит обычный", — резюмировал Иэн.

Почему это важно

Эта история поднимает серьёзные вопросы о реальной безопасности и соответствии ожиданий в круизной индустрии. Брендированное обещание "семейного формата" без подкрепления соответствующим сервисом может не только испортить отпуск, но и нанести вред здоровью пассажиров.