Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда
21 августа 2025 года в 14:00 (мск) на площадке старейшего медиахолдинга Pravda.Ru пройдёт круглый стол "Путешествие на машине: что, где, куда".
В мероприятии примут участие
- Анастасия Козлова, генеральный директор, "Автодор-Девелопмент",
- Светлана Чичкина, вице-президент, Евразийское содружество специалистов туриндустрии,
- Константин Гусельников, генеральный директор компании "ТриА Девелопмент",
- священник Андрей (Сапунов), президент Троицого отделения мотоклуба "Ночные волки", представитель автобренда JETOUR.
Участники круглого стола обсудят:
- наиболее популярные направления у автопутешественников;
- дорожную инфраструктуру (заправки, места для отдыха в пути и ночёвки, придорожные кафе);
- оценят современный придорожный сервис и перспективы его развития.
Модератор — Игорь Моржаретто, автоэксперт, шеф-редактор "Радио АВТОДОР", член Общественного совета при МВД России.
Посмотреть обсуждение можно в прямом эфире на сайте Pravda.Ru.
Приглашаем представителей СМИ на круглый стол "Путешествие на машине: что, где, куда" по адресу: Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3, помещение 1/1.
Аккредитация для СМИ по тел. +7 (499) 641-41-69 или home@pravda.ru
